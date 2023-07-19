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الأربعاء، 19-07-2023 11:01 ص

واشنطن: لدى أوكرانيا احتياط كبير لهجومها المضاد لم تستخدمه بعد

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الوكيل الإخباري- أكد رئيس أركان القوات الأميركية مارك ميلي، الثلاثاء، أن لدى أوكرانيا احتياطا "كبيرا" من القوات المسلحة التي لم تشارك حتى الآن في الهجوم المضاد على القوات الروسية، بحسب واشنطن بوست .

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وصرح ميلي للصحافيين في واشنطن، ردا على سؤال عما إذا كان الهجوم المضاد يشهد تعثرا ، بأن الأوكرانيين يواجهون جنودا روسا أقاموا دفاعات صلبة تتجلى خصوصا في حقول الغام وأسلاك شائكة وخنادق.


وأوضح أن لدى كييف "قوة قتالية كبيرة لم تشارك (في القتال) إلى اليوم"، مضيفا أن الأوكرانيين "يتقدمون وسط حقول الألغام هذه، ببطء، في شكل متعمد وبثبات، وهذه معركة صعبة".


واعتبر ميلي أنه "لا يزال مبكرا جدا" القول إن الهجوم المضاد اخفق، وقال أيضا "الأمر سيكون طويلا جدا وصعبا جدا وداميا".


بترا

 




 

 


 

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