الأحد 23-01-2022
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الأحد، 23-01-2022 01:40 ص

واشنطن: لم نأمر بعد بإجلاء عائلات موظفي سفارتنا بأوكرانيا

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الوكيل الاخباري - صرح مسؤول بالخارجية الأمريكية، السبت، أنه لم يصدر من الوزارة بعد أمر بإجلاء عائلات الموظفين في سفارة الولايات المتحدة لدى أوكرانيا من البلاد.

وجاء تصريح المسؤول بعدما نقلت قناة "فوكس نيوز" الأمريكية عن مسؤولين أمريكيين (لم تسمّهم) قولهم إن "وزارة الخارجية أمرت عائلات موظفي السفارة الأمريكية في أوكرانيا ببدء الانسحاب من البلاد اعتباراً من الإثنين المقبل".

وقال المسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية إنه في الوقت الراهن لا يوجد أي إعلان حول هذا الموضوع.

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