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الجمعة، 17-02-2023 01:55 م

واشنطن وحلفاؤها يعتزمون فرض عقوبات على موسكو

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الوكيل الاخباري- كشفت مساعدة وزير الخارجية الأميركي للشؤون السياسية "فيكتوريا نولاند"، مساء امس الخميس، أن الولايات المتحدة وحلفاءها يعتزمون فرض حزمة كبيرة من العقوبات الجديدة على روسيا تزامنا مع الذكرى الأولى لبدء العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا.

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وبحسب واشنطن بوست، قالت نولاند للصحافيين "ستشهدون بحدود يوم 24 شباط حزمة كبيرة جديدة من العقوبات من جانب الولايات المتحدة وجميع شركائنا في مجموعة السبع على روسيا.


وأضافت، هذه العقوبات ستتعمق وتتوسع في مجالات معينة استهدفناها سابقا، ولا سيما للحد من تدفق التكنولوجيا إلى صناعة الدفاع الروسية، وستستهدف أيضا أفرادا، وتوسع القيود المصرفية وتشدد القيود على التهرب من العقوبات الحالية، بما في ذلك عبر دول ثالثة.

 




 

 


 

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