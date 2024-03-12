الثلاثاء 12-03-2024
الوكيل الاخباري
 

إطلاق صاروخ من جنوب لبنان باتجاه موقع جل العلام الإسرائيلي

قوات الاحتلال تعتقل فلسطينيا شرق طوباس

موسكو تفرض عقوبات على 347 شخصا من دول البلطيق

كتائب القسام تستهدف دبابة بقذيفة "الياسين 105" في مدينة حمد

طائرة أوكرانية مسيرة تصطدم بمبنى إداري في بيلغورود وتخلف إصابات

سرايا القدس: فجرنا عبوة ناسفة بقوة صهيونية في مدينة حمد

دفاع مدني شرق لبنان : شهيد و4 مصابين بالقصف الإسرائيلي على البقاع

القوات المسلحة: 5 إنزالات جديدة على غزة بالتعاون مع دول شقيقة وصديقة

أعضاء بمجلس الشيوخ يطالبون بايدن يمنع إرسال أسلحة هجومية لإسرائيل

31184 شهيدا في غزة منذ 7 أكتوبر

الثلاثاء، 12-03-2024 03:21 م

وزارة الدفاع الإيطالية: سفينة حربية تسقط طائرتين مسيرتين في البحر الأحمر

65f0462d42360448f87bbeb9


الوكيل الإخباري - ذكرت وزارة الدفاع الإيطالية أن السفينة الحربية الإيطالية كايو دويليو، الموجودة تحت تصرف مهمة Aspides الأوروبية، أسقطت طائرتين مسيرتين في البحر الأحمر في إطار الدفاع عن النفس.

وكان طاقم دويليو قد قام بالفعل بتحييد طائرة مسيرة قبل حوالي 10 أيام يزعم أن المتمردين الحوثيين أطلقوها في اليمن. ولم تكن السفينة الإيطالية في ذلك الوقت جزءا من المهمة الأوروبية المخصصة لضمان سلامة الملاحة في البحر الأحمر، وقد منحت إيطاليا القيادة التكتيكية لهذه المهمة.

اضافة اعلان


بدورهم قال ممثلو الحوثيين في وقت لاحق في مقابلة مع Adnkronos إن الإيطاليين يخاطرون باللجوء إلى مثل هذه الإجراءات ضد "أنشطتهم العملياتية"، في الوقت الذي لم تصبح السفن الإيطالية أهدافا للحوثيين حتى الآن.

 

RT

 




 

 


 

إقرأ ايضا
65f047c3423604273472d618

الداخلية الروسية تصدر مذكرة بحث بحق وزير داخلية إستونيا

11

إطلاق صاروخ من جنوب لبنان باتجاه موقع جل العلام الإسرائيلي

113-174013-iliouchine-il-76-russia-3

تحطم طائرة عسكرية روسية على متنها 15 شخصاً

65f04197423604273472d60d

موسكو تفرض عقوبات على 347 شخصا من دول البلطيق

65f0427d42360445170ed731

طائرة أوكرانية مسيرة تصطدم بمبنى إداري في بيلغورود وتخلف إصابات

لبنان

دفاع مدني شرق لبنان : شهيد و4 مصابين بالقصف الإسرائيلي على البقاع

أخبار متعلقة
65eef04142360466b6638bf5

الدفاع الروسية: تدمير دبابة "أبرامز" أخرى في دونيتسك

65cde8e44236045e996f11ad

الدفاع الروسية تعلن إسقاط 14 صاروخا أوكرانيا استهدفت بيلغورود غربي روسيا

65cca067423604680d6d5ebd

"بيلد": انقطاع الكهرباء عن وزارة الدفاع الألمانية

534631

الجيش الأوكراني يؤكد تدمير سفينة حربية روسية قبالة القرم

65cc4670423604509013a91f

اعتراض وتدمير 9 مسيرات أوكرانية فوق بيلغورود وفورونيج والبحر الأسود

65ca0bc84236041c886f469f

الدفاع الروسية: تحييد 825 جنديا أوكرانيا وقواتنا تحسن مواقعها على محورين