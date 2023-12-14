الخميس 14-12-2023
الوكيل الاخباري
 

الأردن يسيّر 3 طائرات مساعدات إغاثية الأسبوع الحالي إلى غزة

ارتفاع الدخل السياحي 30.5% خلال 11 شهرا

القسام وسرايا القدس تنفذان عملية مشتركية بخانيونس

في الذكرى السنوية لرحيلها.. " زها الثقافي" ينظم حفل تأبين لـ منكو

سرايا القدس تقنص جنديا صهيونيا

قرار من البنك المركزي لكافة المقترضين في الأردن

ارتفاع عدد شهداء جنين الى 12 منذ ثلاثة ايام

الملك يطمئن على صحة أمير دولة الكويت

بعد حادث سلحوب.. الأشغال تعزز طريق اربد -عمان بحواجز اسمنتية وتؤكد مطابقة الطريق لمواصفة السلامة

القوات المسلحة: مقتل مهرب وإصابة آخرين وإحباط تهريب كميات كبيرة من المخدرات - صور

عاجل

القسام تستهدف 21 آلية إسرائيلية بينها 13 دبابة في غزة -تحديث

الخميس، 14-12-2023 04:04 م

وزارة الدفاع الروسية تتسلم دفعة من المدرعات وناقلات الجنود الجديدة

تنزيل (3)


الوكيل الاخباري- أعلنت مؤسسة "روستيخ" أنها سلمت وزارة الدفاع الروسية دفعة من المدرعات وناقلات الجنود التي طورتها لصالح الجيش.اضافة اعلان


وقالت الخدمة الصحفية لمصنع "كورغانماش" التابع للمؤسسة:"سلّم مصنعنا وزارة الدفاع الروسية دفعة من مركبات المشاة القتالية BMP-3 وناقلات الجنود المدرعة البرمائية BTR-MDM، وهي الدفعة الأخيرة من هذه الآليات التي يتم تسليمها للوزارة هذا العام في إطار العقود الحكومية".

وأضافت:"لم نزود وزارة الدفاع بهذه الآليات فقط، بل أكمل مصنعنا التزاماته بتسليم مدرعات BMP-2M المجهزة بمنظومات بيريجوك القتالية.. مدرعات BMP-3 التي تم تسليمها مجهزة بشبكات ودروع خاصة لحمايتها من الصواريخ والذخائر الموجهة".

 




 

 


 

إقرأ ايضا
444817

الرئيس الروسي يتحدث عن خطط صناعة الطيران الوطنية

186775

الرئيس الروسي: خصصنا نحو تريليون روبل سنويا لتنمية المناطق الروسية الجديدة

1702438471_GettyImages-1842004348

تركيا: وفاة نائب تعرض لنوبة قلبية أمام البرلمان بعد خطاب ناري عن اسرائيل

12202313154744607436259

موظفون من إدارة بايدن يعتصمون أمام البيت الأبيض ويدعون لوقف إطلاق النار بغزة

تنزيل (2)

لوكاشينكو: الاستخبارات الغربية تعمل بقوة متزايدة في بيلاروس

55

لأول مرة في روسيا .. سحب الجنسية بسبب جريمة

أخبار متعلقة
thumbs_b_c_161612efd34fcd2fdc5207a522a4e86f

الدفاع الروسية تعلن عن خسائر القوات الأوكرانية خلال 24 ساعة الماضية

1220231212329815219084

زيلينسكي يزعم أن الجيش الروسي لم يحرر ولا قرية أوكرانية خلال 2023

1065521062_0_25_3316_1890_1280x0_80_0_0_9481485ef2aa3f7148d20fdb03871cc6

خبير يكشف عن سبب الخسائر الفادحة للقوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه كوبيانسك

6576f91042360471fe789132

الدفاع الروسية تعلن تحييد أكثر من 570 عسكريا وإسقاط 24 مسيرة أوكرانية

657564974c59b75a4949ed3c

الجيش الروسي يدخل سلاحا جديدا في المواجهة مع القوات الأوكرانية

تنزيل (4)

الدفاع الروسية تعلن تحييد أكثر من 815 عسكريا وإسقاط مقاتلة و27 مسيرة أوكرانية