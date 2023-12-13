زيلينسكي يزعم أن الجيش الروسي لم يحرر ولا قرية أوكرانية خلال 2023

الوكيل الاخباري- ادعى الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" أن روسيا لم تحرر قرية واحدة قي المعارك الدائرة مع قواته خلال 2023.



وأضاف زيلينسكي للقناة: "أعتقد أن أهم شيء لفهم ما يحدث هو أن روسيا لم تسيطر على قرية واحدة، ولا قرية أوكرانية واحدة خلال هذا العام".

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وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت في مايو الماضي تحرير كامل مدينة أرتيموفوسك في دونيتسك.



وفي أغسطس أعلنت عن تقدم القوات الروسية في اتجاه كوبيانسك.



وفي نهاية نوفمبر الماضي، أعلنت وزارة الدفاع عن تحرير بلدة أرتيموفسكويه في دونيتسك، الواقعة غرب أرتيموفسك.