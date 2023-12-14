الخميس 14-12-2023
الوكيل الاخباري
 

المعايطة: خسائر الاحتلال في غزة قد تسرع قابلية إسرائيل للجلوس على طاولة المفاوضات مع حماس

في عدة محاور .. مجاهدو سرايا القدس يخوضون اشتباكات ضارية

صدور نظام صندوق دعم الطالب في الجامعات الرسمية (تفاصيل)

القسام تعلن استهداف 8 آليات إسرائيلية بحي الشيخ رضوان

هآرتس تكشف عن قلق يسود القيادة السياسية في إسرائيل لهذا السبب

إعلام: الجيش الإسرائيلي يخطط البقاء شمالي قطاع غزة بعد انتهاء الحرب

11 شهيداً بعدوان الاحتلال على جنين منذ ثلاثة أيام

صحفي من جنين: جيش الاحتلال يفرض حظر تجوال غير معلن على مدينة جنين ومخيمها

قفزة كبيرة على أسعار الذهب بالأردن اليوم

شهداء ومصابون في قصف إسرائيلي على حي سكني بجباليا

عاجل

القسام تستهدف 4 دبابات و4 ناقلات جند صهيونية بمنطقة الشيخ الرضوان

الخميس، 14-12-2023 10:22 ص

الدفاع الروسية تعلن عن خسائر القوات الأوكرانية خلال 24 ساعة الماضية

thumbs_b_c_161612efd34fcd2fdc5207a522a4e86f


الوكيل الاخباري- أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن سقوط أكثر من 580 عسكريا أوكرانيا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية في جميع نقاط المواجهة.

جاء ذلك في التقرير اليومي لسير العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا لليوم الخميس 14 ديسمبر، حيث تابع تقرير الوزارة أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية قامت بتدمير 26 طائرة أوكرانية مسيرة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

اضافة اعلان

 

وقد صدت وحدات من القوات المسلحة الروسية 6 هجمات شنتها مجموعات هجومية من القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه دونيتسك.

ودمرت القوات المسلحة الروسية مستودعات الأسلحة الصاروخية والمدفعية للواءين من القوات المسلحة الأوكرانية في منطقتي خيرسون وزابوروجيه، كما صدت القوات المسلحة الروسية كذلك 5 هجمات للقوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه كوبيانسك خلال النهار، وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 45 عسكريا.

وقصفت القوات الروسية كتيبتين من القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة رابوتينا بإقليم زابوروجيه، وفقدت القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 265 عسكريا في اتجاه دونيتسك، وصدت القوات المسلحة الروسية هجوما للقوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه كراسنوليمان، وفقد العدو ما يصل إلى 180 جنديا و3 مركبات ومنصة مدفعية "سيزار".

 




 

 


 

إقرأ ايضا
القوات-الأوكرانية

تصريح صادم من ماسك عن القوات الأوكرانية: "لقد أجبروهم على ذلك"

294721

إيران: واشنطن ستواجه مشكلات إذا شكلت قوة دولية في البحر الأحمر

657a9bed4c59b72ef62d8204

مجلس الشيوخ الأمريكي يوافق على مشروع قانون ضخم للسياسة الدفاعية

657a7e674c59b714c80890ae

واشنطن تبدي استعدادا مشروطا لاستئناف التعاون مع النيجر

657a8f544236045c2d787d2c

السعودية وكوريا الجنوبية تبحثان الاستثمار المشترك في المناجم العالمية

657a97d442360460cd21c68a

مقتل أكثر من 450 طفلا في الإكوادور في أعمال عنف خلال تسعة أشهر

أخبار متعلقة
1220231212329815219084

زيلينسكي يزعم أن الجيش الروسي لم يحرر ولا قرية أوكرانية خلال 2023

1065521062_0_25_3316_1890_1280x0_80_0_0_9481485ef2aa3f7148d20fdb03871cc6

خبير يكشف عن سبب الخسائر الفادحة للقوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه كوبيانسك

6576f91042360471fe789132

الدفاع الروسية تعلن تحييد أكثر من 570 عسكريا وإسقاط 24 مسيرة أوكرانية

657564974c59b75a4949ed3c

الجيش الروسي يدخل سلاحا جديدا في المواجهة مع القوات الأوكرانية

تنزيل (2)

خبير عسكري روسي يكشف عن سلاح رئيسي لتدمير مقاتلات "إف-16" في أوكرانيا

تنزيل (4)

الدفاع الروسية تعلن تحييد أكثر من 815 عسكريا وإسقاط مقاتلة و27 مسيرة أوكرانية