وسائل إعلام: اليونان قد تنقل أكثر من 30 مقاتلة "إف-16" لأوكرانيا

الوكيل الإخباري - أفادت منصة newsbreak.gr بأن اليونان تستعد لبيع 108 من مقاتلاتها القديمة التي ترغب في التخلص منها، ومن المرجح أن يتم نقل 32 مقاتلة من طراز "إف-16" إلى أوكرانيا.

اضافة اعلان



وكان وزير الدفاع الوطني نيكولاس ديندياس، قال خلال زيارة قام بها مؤخرا إلى الإدارة العامة لتسليح الدفاع والاستثمار، إن خطة إصلاح القوات الجوية "أجندة 2030" تنص على أنه بحلول عام 2030، سيكون لدى القوات الجوية اليونانية 200 طائرة حديثة من الجيل الرابع المطور (4.5) والخامس مع "الانسحاب التدريجي لتشغيل طائرات الجيلين الثالث والرابع".



ولتغطية تكاليف الأسلحة الجديدة، من المخطط بيع 108 مقاتلة قابلة للسحب من الخدمة، ومن بينها 32 طائرة من طراز F-16C/-D Block 30، و24 طائرة من طراز "ميراج" Mirage 2000-5 Mk.2، و33 طائرة من طراز F-4E PI2000، وهناك تقديرات بأن عائدات البيع يمكن أن تتراوح ما بين 2-2.5 مليار يورو، إلا أن هذا، وفقا للمنصة، ليس سوى "تفكير بالتمني".



ويعتقد كاتب المقال أن هذا ينطبق بشكل خاص على طائرات F-4E، التي تكاد تكون فرص إعادة بيعها معدومة"، لكنه تابع: "إلا أن الأمر مختلف تماما بالنسبة لـ 32 طائرة من طراز F-16C/-D Block 30، التي يعتبر نقلها إلى أوكرانيا أمرا شبه مؤكد. وقد خضعت تلك المقاتلات، أثناء خدمتها، إلى تحديثين هيكليين، وفي الوقت الراهن استهلكت نحو 60% من الحد الأقصى لعمر الخدمة المتوقع".



ووفقا للكاتب، فمن المستحيل تقدير إلى أين يمكن أن تصل طائرات "ميراج" من طراز 2000-5 Mk.2، منها 14 بنيت حديثا، وطائرة تحطمت نتيجة لحادث، والباقي عبارة عن تحديثات لـ "ميراج" قديمة من طراز 2000EGM/-BGM، وتابعت المنصة: "إن النقل إلى أوكرانيا أو البيع إلى الهند هما خياران منطقيان بموافقة فرنسا بالطبع".



ونقلت المنصة: "لقد عانت المقاتلات كثيرا خلال العقد الأخير من مذكرات التفاهم مع الدائنين بسبب قلة الصيانة والدعم، لكن كفاءتها في طريقها للتعافي، حيث أن بعض طائرات الميراج بنيت حديثا أو تم تحديثها، وطارت 1500 ساعة طيران فقط، أي مع عمر متبق كبير".

RT