الأحد 26-03-2023
الوكيل الاخباري

2.41 مليار دينار قيمة المبالغ المسحوبة من المنحة الخليجية

الاحتلال يعتقل فلسطينيين من حوارة جنوب نابلس

إصابتان بتصادم 4 مركبات على اتوستراد الزرقاء

جمعية الصرافين: الطلب على الدينار يسير بنحو طبيعي

تحذير من الغذاء والدواء للمواطنين عند شراء التمور

توقعات بانخفاض أسعار المحروقات محلياً في تسعيرة نيسان المقبل من 7- 10%

مدعوون لإجراء مقابلات شخصية - أسماء

12 دينار للكيلو .. ارتفاع أسعار الملوخية لشح الكميات

مديرة صندوق النقد الدولي: المخاطر تزيد على الاستقرار المالي العالمي

الدوريات الخارجية تكشف حالة الطرق في المملكة

الأحد، 26-03-2023 10:32 ص

وسائل إعلام كوريا الشمالية تنتقد تدريبات الإنزال البرمائي بين سيئول وواشنطن

641fe10c4c59b7746f4da366


الوكيل الإخباري - انتقدت وسائل إعلام كورية شمالية تدريبات الإنزال البرمائي الجارية بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة اليوم الأحد، وألقت باللوم على الحليفين في تصعيد التوترات في شبه الجزيرة الكورية.

ورفض موقع "أوريمينجوكيري" حجة واشنطن وسيئول بأن تدريباتهما المشتركة كانت دفاعية بطبيعتها، حيث قال الموقع: "الإنزال البرمائي له طبيعة هجومية، وليس دفاعية، وهذه حقيقة يعرفها أي شخص".

اضافة اعلان


بدوره، قال موقع "مياري" إن "مسؤولية نقل الوضع في شبه الجزيرة الكورية إلى نقطة محفوفة بالمخاطر يمكن أن تشعل فتيل الحرب تقع على عاتق القوات المعادية، بما في ذلك الولايات المتحدة".


وأضاف الموقع: "حقيقة أن تدريبات (سانغ يونغ) تجري على مستوى الفيالق الموسع في هذا العام تظهر بوضوح إلى أي نقطة وصلت الحماقة والتهور بدعاة الحرب".


وكانت بيونغ يانغ نددت بالتدريبات المشتركة بين الحليفين ووصفتها بأنها استعدادات لشن حرب غزو.


وبدأت سيئول وواشنطن يوم الاثنين الماضي تدريبات "سانغ يونغ" واسعة النطاق لأول مرة منذ 5 سنوات، لتعزيز الردع ضد التهديدات الكورية الشمالية المتزايدة، على أن تستمر هذه التدريبات حتى 3 أبريل.

 

RT

 




 

 


 

إقرأ ايضا
0000000000000000000000000000000000000000000000000

كوريا الجنوبية.. فرار مواطنين أجنبيين من المطار بعد منعهما من دخول البلاد

641fbea24236047b49566c38

ترامب يجدد وعده بحل النزاع في أوكرانيا خلال 24 ساعة

image - 2023-03-26T085552.278

زيارة مرتقبة لمدير وكالة الطاقة الذرية إلى محطة زابوريجيا

image - 2023-03-26T085344.623

زلزال بقوة 5.5 درجات يهز تاراباكا في تشيلي

878-800x549

الصين تُعلن إقامة علاقات دبلوماسيّة مع هندوراس

elaosboa41058

هزة أرضية بقوة 4.6 درجة تضرب جنوب العراق

أخبار متعلقة
B-1-lancer-2

إعادة نشر قاذفة القنابل الاستراتيجية الأمريكية "بي 1 بي" في شبه الجزيرة الكورية

image (71)

النرويج تعلن تزويد أوكرانيا بمنظومتي دفاع جوي من طراز "ناسامس"

2222222222222222222222222

كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا قصير المدى باتجاه البحر الأصفر

image (64)

أمريكا تصادر طائرة قيمتها 25 مليون دولار مملوكة لشركة روسية

1678192210647

السوداني: العراق مفتاح لأمن المنطقة واستقرارها

mexico_cropped

العثور على أكثر من 300 مهاجر داخل شاحنة جنوب شرقي المكسيك