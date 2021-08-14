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السبت، 14-08-2021 09:14 ص

وصول أكثر من 40 طنا من الأدوية والمعدات الطبية الروسية إلى كوبا

طا


الوكيل الإخباري - وصلت طائرة "أن-124" تابعة لوزارة الدفاع الروسية إلى مطار "خوسيه مارتي" في هافانا، وعلى متنها أكثر من 40 طنا من المساعدات الإنسانية الروسية المخصصة لكوبا.

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وذكر مراسل "تاس"، أن المساعدات الروسية، تتضمن الأدوية والمعدات الطبية.
ووفقا للسفارة الروسية في هافانا، تتضمن الأدوية مجموعة مختلفة من العقاقير المخصصة لعلاج أمراض مختلفة، وكذلك يوجد ضمن الشحنة مكثفات أوكسجين، وأجهزة تهوية ومحاقن. كما وصل أكثر من طنين من دقيق القمح على متن الطائرة. وكان في استقبال الطائرة في المطار، نائب رئيس الدولة سلفادور فالديز ميسا، الذي قال: "هذه المساعدة ذات أهمية كبيرة لمواجهة عواقب الوباء، وكذلك في وقت تزيد فيه الولايات المتحدة من حصارها على بلادنا".


وأكد أن روسيا كانت دائما، تقدم الدعم السياسي والمساعدة الاقتصادية لكوبا. وأعرب عن شكره لشعب وحكومة روسيا وللرئيس فلاديمير بوتين.


يشار إلى أن كوبا تلقت الخميس الماضي، 41.5 طن من المساعدات الإنسانية من روسيا، تضمنت اللحوم المعلبة ودقيق القمح وزيت عين الشمس.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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