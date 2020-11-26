وفاة الرئيس السابق للبنك الدولي

الوكيل الإخباري - توفي الخميس، جيمس وولفنسون، المصرفي الاستثماري الذي ساهم في تعزيز الوضع المالي لمؤسسات ثقافية أمريكية كبرى وشغل منصب رئيس البنك الدولي، عن عمر يناهز 86 عاما.

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ونعى رئيس البنك الدولي الحالي، ديفيد مالباس، وولفنسون مشيدا "بتركيزه على الحد من الفقر وبجهوده لمكافحة الفساد وإعطاء صوت للفقراء وزيادة تأثير الاستثمارات التنموية"، معتبرا أن "وولفنسون غيّر مجموعة البنك الدولي وعزز اللامركزية ودفع البنك قدما في المجال التقني وجعل المنظمة أكثر انفتاحاً وشفافية".



من جهتها، أشادت مدير صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، بـ"التزام وولفنسون طوال حياته بمكافحة الفقر بشغف ومهنية".

وقالت إن وولفنسون "كان ممولا لامعا ومحسنا كريما، وقبل كل شيء كان إنسانيا عظيما يضع دائما الناس في المقام الأول".



كما أنّ وولفنسون مولود في أستراليا وكان من قدامى المحاربين في سلاح الجو الملكي الأسترالي وعضوا في فريق المبارزة الأولمبي الأسترالي في 1956.



وقد عمل محاميا في شركة أسترالية للمحاماة وحصل على ماجستير إدارة الأعمال من جامعة هارفرد في عام 1959.

المصدر: روسيا اليوم

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