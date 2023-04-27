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الخميس، 27-04-2023 01:22 م

وفاة "سفير القرآن" الشيخ عبد الله كامل في الولايات المتحدة الأمريكية

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الوكيل الإخباري - نشرت الصفحة الرسمية للشيخ عبد الله كامل خبر وفاته، في ولاية نيوجرسي ، الولايات المتحدة الأمريكية.

وبينت الصفحة أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل الدفن والعزاء في وقت لاحق دون ذكر سبب الوفاة. 

والشيخ عبد الله كامل ( سفير القرآن) هو عبد الله احمد كامل، وهو داعية إسلامي وشيخ مصري كفيف من مواليد محافظة الفيوم فقد بصره عندما ولد في عام 1985، وحفظ الشيخ عبد الله كامل القرآن الكريم كاملًا دون أي نقصان منذ الصغر على طريقة بريل.

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وتخرج الشيخ من جامعة الفيوم في عام 2005 بعدما التحق فيها في كلية دار العلوم، وشارك في مسابقة تسمى المزمار الذهبي في عام 2015 التي قدمت على أحد القنوات الفضائية وحصل فيها على المركز الأول.


اشتهر الشيخ عبد الله كامل بصوته العذب في قراءة القرآن الكريم حيث له تسجيلات عديدة على الإنترنت والتي تتوفر اغلبها على قناته الرسمية على اليوتيوب.


 




 

 


 

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