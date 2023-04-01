إعصار يضرب ولاية أركنساس الأمريكية

الوكيل الاخباري - أعلنت حاكمة ولاية أركنساس سارة ساندرز، تعرض الولاية "لأضرار جسيمة" بعد أن ضرب إعصار منطقة نورث ليتل روك، مسببا إصابة 600 شخص على الأقل.

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ووفقا لقناة CBS، وقع تأثير الإعصار على الجزء الأوسط من الولاية، بما في ذلك مدينة أركنساس الأكثر اكتظاظا بالسكان - ليتل روك – وضواحيها، ولم يتم بعد تقديم معلومات عن خطورة حالة الضحايا.



وأعلنت حاكمة المدينة حالة الطوارئ في الولاية ونشرت الحرس الوطني للمساعدة في حصر تداعيات الكارثة.



وقالت ساندرز على "تويتر": "نصلي من أجل كل من كانوا وما زالوا في طريق هذه العاصفة".



وطلب عمدة مدينة ليتل روك، فرانك سكوت جونيور، المساعدة من الحرس الوطني وحذر الناس من الابتعاد عن المناطق المتضررة. ( روسيا اليوم )

