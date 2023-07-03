وفد من الكونغرس الأمريكي يصل إلى تايوان

الوكيل الإخباري- أفادت وزارة خارجية تايوان بوصول وفد من أعضاء الكونغرس الأمريكي من الحزب الجمهوري إلى الجزيرة اليوم الاثنين في زيارة تستغرق 5 أيام.

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وتابعت الوزارة أن زيارة وفد من أعضاء لجنة البحث الجمهوري بمجلس النواب الأمريكي برئاسة عضو الكونغرس كيفين هيرن ستستمر في الفترة من 3 إلى 7 يوليو الجاري.



وأضافت أن جدول أعمال الزيارة يضم لقاءات مع رئيسة تايوان تساي إينغ وين ووزير الخارجية جوزيف ومسؤولين كبار آخرين، بالإضافة إلى زيارة عدد من مراكز الفكر لمناقشة القضايا المتعلقة بالعلاقات بين تايبيه وواشنطن.



وازداد الوضع حول تايوان توترا بشكل كبير بعد زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي آنذاك نانسي بيلوسي إلى الجزيرة في أغسطس الماضي. ودانت الصين التي تعتبر تايوان منطقة صينية، زيارة بيلوسي، معتبرة إياها دعما أمريكيا للانفصالية التايوانية، وأجرت مناورات عسكرية واسعة النطاق في المنطقة.

روسيا اليوم