الأربعاء 25-05-2022
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الأربعاء، 25-05-2022 11:09 ص

ولي العهد السعودي يلتقي وفدا من الكونغرس الأمريكي

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الوكيل الاخباري- استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في الرياض وفدا من الكونغرس الأمريكي.

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وجرى خلال هذا الاستقبال "استعراض علاقات الصداقة بين البلدين، وعدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك".

ويتكون وفد الكونغرس الأمريكي من "النائب كريس ستوارت جمهوري من ولاية يوتا، والنائب جاي ريسكنثالر جمهوري من ولاية بنسلفانيا، والنائبة ليسا مكلين جمهورية من ولاية ميتشغان".

هذا، وحضر استقبال ولي العهد السعودي لوفد من أعضاء الكونغرس، الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبد العزيز، سفيرة المملكة لدى الولايات المتحدة، إضافة إلى "الأمير مصعب بن محمد بن فرحان رئيس القسم السياسي لشؤون الكونجرس في سفارة المملكة لدى الولايات المتحدة الأمريكية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير".

 

روسيا اليوم

 

 

 

 

 




 

 


 

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