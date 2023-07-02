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الأحد، 02-07-2023 04:28 م

زاخاروفا معلقة على أحداث فرنسا: التسامح المزعوم ينهار أمام أعيننا

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الوكيل الإخباري - علقت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، على الاضطرابات التي تعصف بمعظم المدن والمناطق الفرنسية منذ عدة أيام، بعد مقتل فتى على يد رجل شرطة قرب باريس.

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وذكرت زاخاروفا، أن نقابات العاملين في الشرطة الفرنسية- Police Nationale و Unsa Police أفادت في بيان لها: "في مواجهة هذه الجحافل المتوحشة، لم يعد يكفي طلب الهدوء، يجب أن نقوم بتحقيقه بالقوة. زملائنا، مثل معظم المواطنين شبعوا حتى الثمالة من المعاناة التي تقوم هذه الاقليات العدوانية بفرضها".

وقالت زاخاروفا في تعليقها: "هذا كل ما في الأمر. لقد انكشف كل شيء. التسامح المزعوم ينهار أمام أعيننا. تستعرض الليبرالية وتبدي تناقضات لا تتوافق مع الحياة".


وأضافت زاخاروفا: "يجب على وزارة الخارجية الفرنسية ببساطة، أن تأخذ جميع الميمات التي وجهتها سابقا إلى روسيا والصين وإيران، وقراءتها على نفسها. فرصة سعيدة!".

 

RT

 




 

 


 

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