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الثلاثاء، 30-05-2023 01:44 م

يصيب 80 هدفا.. إيران تكشف عن قدرات صاروخ "خرمشهر 4"

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الوكيل الإخباري- أعلن قائد قوات الجوفضاء في الحرس الثوري الإيراني العميد أمير علي حاجي زادة أن صاروخ "خرمشهر 4" الذي أزيح الستار عنه قبل أيام، قادر على إصابة 80 هدفا عند وصوله لمنطقة الهدف.

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وقال العميد حاجي زادة، أمس الاثنين، إنه عندما يتم إطلاق صاروخ واحد من طراز "خرمشهر 4" يتم إصابة 80 هدفا، وإذا تم إطلاق 100 صاروخ من هذا النوع، فإن هذه الصواريخ تتحول إلى 8 آلاف مقذوفة وتصيب الأهداف.

وأضاف أن "أمريكا غير قادرة على مواجهة إيران في الحرب، وفي المواجهة الصلبة، لذلك تلجأ إلى الفتن والمؤامرات، ويجب على شعبنا أن يكون حذرا إزاء هذه الفتن والمؤامرات في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإعلامية".

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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