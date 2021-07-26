الإثنين 26-07-2021
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الإثنين، 26-07-2021 08:23 م

12 طائرة اثيوبية تهبط اضطرارياً في مطار الخرطوم

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الوكيل الاخباري - هبطت 12 طائرة اثيوبية في مطار الخرطوم الدولي اضطراريا ليلة امس وصباح اليوم الاثنين، لسوء الاحوال الجوية وتدني مدى الرؤية في مطار اديس ابابا، فيما تم تحويل طائرتين اضافيتين لمطاري جدة وجيبوتي.اضافة اعلان


ونقلت وكالة السودان للأنباء عن رئيس سلطة الطيران المدني ابراهيم عدلان، بان الطائرات تابعة للخطوط الجوية الاثيوبية، وكانت متوجهة للعاصمة أديس ابابا قادمة من عدد من المطارات الاوروبية و الاسيوية، لافتا إلى أن مطار الخرطوم يعمل كمطار احتياطي لمطار اديس ابابا في مثل هذه الظروف بموجب ترتيبات دولية متفق عليها، لافتاً إلى انه لم يسبق من قبل ان استقبل 12 طائرة اثيوبية خلال ست ساعات.

 




 

 


 

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