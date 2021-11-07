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الأحد، 07-11-2021 09:49 ص

6 وفيات في حادث بمنجم فحم في كازاخستان

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الوكيل الإخباري-قالت وزارة حالات الطوارئ في كازاخستان، إن 6 أشخاص توفوا وأصيب اثنان آخران، في حادث بمنجم فحم في مدينة أباي بمقاطعة قراغندا في غرب الجمهورية.

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وذكرت الوزارة، أن الحادث وقع في الساعة 09.30 بالتوقيت المحلي في كازاخستان (06.30 بتوقيت موسكو) من يوم الأحد، بعد تسرب لغاز الميثان في المنجم.


وفقا للمعلومات الأولية، كان هناك 64 عاملا في المنجم، عند وقوع الحادث، وتمكن 56 منهم من مغادرة المنجم بدون مساعدة.

 

وأشارت الوزارة، إلى أنه فور وقوع الحادث، تم تنظيم عملية إنقاذ شارك فيها أكثر من 20 عنصرا و3 قطع من الآليات.
ويجري التحقيق، لتحديد كل ملابسات وظروف الحادث.

 

روسيا اليوم

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