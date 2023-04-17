6000 جندي بريطاني يشاركون في مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث

الوكيل الاخباري - قالت الحكومة البريطانية، اليوم الأحد، إن أكثر من 6 آلاف جندي بريطاني سيشاركون في مراسم تتويج ملك بريطانيا تشارلز الثالث الشهر المقبل، وهو ما سيمثل أكبر عملية نشر للقوات البريطانية لتغطية مراسم احتفالية منذ سبعة عقود.



ونقلت صحيفة الإندبندنت البريطانية اليوم عن بيان لوزارة الدفاع البريطانية، أن آلاف الجنود والبحارة والطيارون من جميع أنحاء المملكة المتحدة سيشاركون في موكبين يرافقان الملك من وإلى وستمنستر آبي، يوم 6 أيار المقبل، حيث تقام مراسم التتويج، في أكبر عملية احتفالية عسكرية منذ 70 عاما.

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