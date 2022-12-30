61 قتيلا جراء العاصفة الثلجية القوية في أميركا

الوكيل الاخباري - ارتفع عدد قتلى العاصفة الثلجية التاريخية التي ضربت قسما كبيرا من الولايات المتحدة ، إلى 61 على الأقل بعد أن أعلنت السلطات، الخميس، تسجيل حالتي وفاة جديدتين.

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وسجلت الوفيتان في مقاطعة إيري بولاية نيويورك، حيث تقع مدينة بوفالو. وقال مسؤول المقاطعة، مارك بولونكارز، إن 39 شخصا على الأقل لقوا حتفهم فيها، لافتا إلى أن الحصيلة مرشحة للارتفاع.



وأوضح أنه تم العثور على 4 من الضحايا في سيارات، و11 في منازل، و17 في الخارج، وفق ما ذكرت وكالة "فرانس برس".



ومع ارتفاع درجات الحرارة، تخشى السلطات أن يتسبب الذوبان السريع للثلوج في حدوث فيضانات.

سكاي نيوز