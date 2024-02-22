%64 من الأمريكيين: بايدن غير مؤهل بدنيا وعقليا لتولي ولاية جديدة

الوكيل الإخباري - قال معظم الناخبين الأمريكيين المسجلين في استطلاع جديد إنهم لا يعتقدون أن الرئيس جو بايدن يتمتع باللياقة البدنية أو العقلية لتولي ولاية أخرى.



وأظهر استطلاع جامعة "كوينيبياك" أن 34% فقط من الناخبين المسجلين يعتقدون أن بايدن لديه "اللياقة العقلية اللازمة لولاية رئاسية ثانية"، بينما قال 64% من الناخبين المسجلين إنهم لا يعتقدون أن بايدن مؤهل عقليا لولاية رئاسية أخرى.

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ووجد الاستطلاع أرقاما مماثلة عندما سئل الناخبون عن لياقة بايدن البدنية لولاية ثانية، حيث قال 34% إنه يتمتع "باللياقة البدنية لولاية رئاسية ثانية"، بينما قال 62% إنه لا يتمتع بها.



كما سأل الاستطلاع الناخبين المسجلين عن آرائهم بشأن الرئيس السابق دونالد ترامب. وقال 60% إن ترامب يتمتع باللياقة البدنية لولاية أخرى، بينما قال 48% إنه لائق عقليا للعودة إلى البيت الأبيض.

RT