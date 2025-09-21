أعضاء من مجلس النواب الأميركي يزورون الصين لدعم استقرار العلاقات

01:14 م

الوكيل الإخباري- زار مجموعة من المشرّعين الأميركيين الصين لإجراء محادثات، الأحد، وهو أول وفد من مجلس النواب يزورها منذ عام 2019، حيث يكثّف أكبر اقتصادين في العالم مشاركتهما في محاولة لتحقيق استقرار العلاقات الثنائية.





وسيجتمع الوفد، المكوّن من أعضاء بالحزبين، مع رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ في قاعة الشعب الكبرى في بكين، وفقًا لتقرير إعلامي نظمته السفارة الأميركية في الصين.



وتأتي الرحلة، التي أُعلن عنها هذا الشهر، في أعقاب مكالمة هاتفية يوم الجمعة بين الرئيسين دونالد ترامب وشي جين بينغ، حيث يسعى كلا البلدين إلى إيجاد مسار للخروج من فترة من العلاقات المتوترة التي تفاقمت بسبب التوترات التجارية، والقيود الأميركية على رقائق أشباه الموصلات، وملكية "تيك توك"، والأنشطة الصينية في بحر الصين الجنوبي، والمسائل المتعلقة بتايوان، التي تدّعي بكين أنها جزء من أراضيها.



ويرأس الوفد الأميركي النائب الديمقراطي آدم سميث، وهو رئيس سابق وكبير الديمقراطيين الحاليين في لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب، التي تُشرف على وزارة الدفاع الأميركية والقوات المسلحة.



وقال سميث لشبكة "إن بي سي نيوز" في التاسع من أيلول/سبتمبر، إن فتح الحوار الثنائي أمر مهم.