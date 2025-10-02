ماسك يصبح أول شخص في العالم يبلغ صافي ثروته 500 مليار دولار

وبلغت القيمة الصافية لثروة ماسك 499.5 مليار دولار حتى الساعة 3.43 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة.
-
أخبار متعلقة
-
رويترز: الولايات المتحدة ستزود أوكرانيا بمعلومات استخباراتية لضرب روسيا
-
سلطنة عمان تفرض حظرا على استيراد جميع أنواع المياه المعبأة الآتية من إيران
-
مصر.. تعطيل مؤقت للاتصالات في القاهرة
-
روسيا: شطبنا 23 مليار دولار ديونا على دول إفريقيا
-
انقطاع الكهرباء عن الهيكل العازل لـ"تشيرنوبل" بعد هجوم روسي
-
البيت الأبيض: مناقشات حساسة تجري بشأن خطة القطاع
-
جنود الكيان يصعدون على متن عدد من سفن أسطول الصمود
-
نيجيريا: مقتل 26 شخصا إثر غرق مركب في نهر النيجر