ماسك يصبح أول شخص في العالم يبلغ صافي ثروته 500 مليار دولار

الخميس، 02-10-2025 05:18 ص
الوكيل الإخباري-   أظهر مؤشر فوربس للمليارديرات أن الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك أصبح الأربعاء أول شخص في التاريخ يحقق صافي ثروة تقترب من 500 مليار دولار.اضافة اعلان


وبلغت القيمة الصافية لثروة ماسك 499.5 مليار دولار حتى الساعة 3.43 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة.
 
 
