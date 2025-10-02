ماسك يصبح أول شخص في العالم يبلغ صافي ثروته 500 مليار دولار

الوكيل الإخباري- أظهر مؤشر فوربس للمليارديرات أن الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك أصبح الأربعاء أول شخص في التاريخ يحقق صافي ثروة تقترب من 500 مليار دولار.





وبلغت القيمة الصافية لثروة ماسك 499.5 مليار دولار حتى الساعة 3.43 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة.