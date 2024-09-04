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أمريكا ترصد موقعاً محتملاً لإطلاق صاروخ نووي روسي خارق

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صورة الموقع كما رصدها القمر الأمريكي | من المصدر
الأربعاء، 04-09-2024 09:20 ص

الوكيل الإخباري-  قال باحثان أميركيان إنهما حددا موقعاً محتملاً لإطلاق صاروخ 9M730 Burevestnik في روسيا، وهو صاروخ كروز جديد يعمل بالطاقة النووية، ومزود برأس نووي، والذي يصفه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه "خارق ولا يقهر".

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وأوضح الباحثان أن "هناك مشروع بناء يقع بجوار منشأة تستخدم لتخزين الرؤوس الحربية النووية، وهو الموقع المحتمل لإطلاق الصاروخ الجديد". وساعدت في عمليات الاستدلال، صور التقطتها شركة "بلانيت لابز" وهي شركة تجارية للأقمار الاصطناعية. 


وتقع هذه المنشأة على بعد 475 كيلومتراً شمالي موسكو، وتُعرف باسم "فولوجدا 20 أو تشيبسارا".

وكان بوتين ذكر، مؤخراً، أن الصاروخ، الذي يُطلق عليه حلف شمال الأطلسي "الناتو" اسم SSC-X-9 Skyfall، "مداه غير محدود تقريباً، ويمكنه تجنب أنظمة الدفاع الصاروخية الأميركية".


لكن بعض الخبراء الغربيين يشككون في مزاعم بوتين والقيمة الاستراتيجية لصاروخ Burevestnik، قائلين إنه "لن يضيف قدرات جديدة لموسكو، كما أنه يثير مخاوف وقوع حادث إشعاعي".

 

رويترز 

 
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