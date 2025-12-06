السبت 2025-12-06 02:20 م

الموت يفجع الفنانة شجون الهاجري

ق
شجون الهاجري
السبت، 06-12-2025 10:45 ص

الوكيل الإخباري-  أعلنت الفنانة الكويتية شجون الهاجري وفاة والدها مطر الهاجري بعد معاناة طويلة مع المرض وتدهور حالته الصحية خلال الأشهر الماضية.

اضافة اعلان


ونعت شجون والدها عبر حسابها على إنستغرام قائلة: "إنا لله وإنا إليه راجعون… انتقل إلى رحمة الله والدي الغالي مطر الهاجري"، داعية له بالرحمة والمغفرة.


وكان مطر الهاجري قد نُقل إلى المستشفى مؤخرًا إثر تدهور حالته الصحية ووعكة جديدة ألمّت به.

 

لبنان 24

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ت

مناسبات الدرويش والحفار نسايب

ههه

فيديو منوع مهتم بالموضة بمقطع : إذا كنت قصير لا تلبس هذي الأشياء !

ا

أخبار محلية بلديات تكثف استعداداتها وترفع جاهزيتها تزامنا مع المنخفض الجوي

4لقل

فيديو منوع الجمهور السعودي يصنع اجواء تاريخيه في سوق واقف 🇸🇦❤️

ا

طب وصحة كيف تتجنب النقرس؟ تعديل النظام الغذائي هو الخطوة الأولى

ت

أخبار محلية هيئة الطاقة تؤكد توفر الغاز والكاز وضمان التزويد الكهربائي

ه

أخبار محلية دورة تدريبية لمقيمي الجودة في مؤسسات التعليم العالي

ت

أخبار محلية "العقبة الخاصة" ترفع جاهزيتها تزامنا مع الحالة الجوية المتوقعة



 
 





الأكثر مشاهدة