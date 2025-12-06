الموت يفجع الفنانة شجون الهاجري

الوكيل الإخباري- أعلنت الفنانة الكويتية شجون الهاجري وفاة والدها مطر الهاجري بعد معاناة طويلة مع المرض وتدهور حالته الصحية خلال الأشهر الماضية.

ونعت شجون والدها عبر حسابها على إنستغرام قائلة: "إنا لله وإنا إليه راجعون… انتقل إلى رحمة الله والدي الغالي مطر الهاجري"، داعية له بالرحمة والمغفرة.



وكان مطر الهاجري قد نُقل إلى المستشفى مؤخرًا إثر تدهور حالته الصحية ووعكة جديدة ألمّت به.