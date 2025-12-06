الموت يفجع الفنانة شجون الهاجري

ونعت شجون والدها عبر حسابها على إنستغرام قائلة: "إنا لله وإنا إليه راجعون… انتقل إلى رحمة الله والدي الغالي مطر الهاجري"، داعية له بالرحمة والمغفرة.
وكان مطر الهاجري قد نُقل إلى المستشفى مؤخرًا إثر تدهور حالته الصحية ووعكة جديدة ألمّت به.
