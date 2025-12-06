أحمد فهمي يوضح سبب سداد ديون الراحل طلعت زكريا

وخلال استضافته في برنامج Mirror، أوضح فهمي أن ما قام به لم يكن يستحق الإعلان، وأنه أرسل رسالة لإيمي طالبًا عدم التحدث عن الأمر، مؤكدًا أن المبلغ بالنسبة لقيمة وتاريخ طلعت زكريا ليس كبيرًا.
وكانت إيمي قد أوضحت سابقًا أن فهمي ساهم في سداد 100 ألف جنيه مستحقة للضرائب عن والدها دون علمهما، ورفض استلام المبلغ عند عرض إعادته.
كما نفى فهمي الشائعات حول علاقته بالفنانة أسماء جلال، مؤكدًا أنها علاقة صداقة وأخوة فقط.
