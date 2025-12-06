أحمد فهمي يوضح سبب سداد ديون الراحل طلعت زكريا

الوكيل الإخباري- كشف الفنان المصري أحمد فهمي في أول تصريح له عن دوافع مبادرته بسداد جزء من ديون الفنان الراحل طلعت زكريا، بعد أن وجهت له ابنته إيمي رسالة شكر.

وخلال استضافته في برنامج Mirror، أوضح فهمي أن ما قام به لم يكن يستحق الإعلان، وأنه أرسل رسالة لإيمي طالبًا عدم التحدث عن الأمر، مؤكدًا أن المبلغ بالنسبة لقيمة وتاريخ طلعت زكريا ليس كبيرًا.

وأضاف أن نجلي طلعت، عمر وإيمي، عرضا عليه إعادة المبلغ لكنه رفض، مشددًا على قوة العلاقة التي تجمعه بهما: "مفيش بينا حسابات.. أنا لم أفعل شيئًا يستحق الشكر، ده واجب.. وهما أهلي وأخواتي الصغيرين".



وكانت إيمي قد أوضحت سابقًا أن فهمي ساهم في سداد 100 ألف جنيه مستحقة للضرائب عن والدها دون علمهما، ورفض استلام المبلغ عند عرض إعادته.



كما نفى فهمي الشائعات حول علاقته بالفنانة أسماء جلال، مؤكدًا أنها علاقة صداقة وأخوة فقط.