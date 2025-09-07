أوربان يدعو القادة الأوروبيين لعقد اتفاقية أمنية مع روسيا

الوكيل الإخباري- دعا رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان القادة الأوروبيين للتوجه إلى موسكو من أجل عقد اتفاقية أمنية مع روسيا.



وقال أوربان في خطاب له، يوم الأحد: "على أوروبا ألا تطرق باب واشنطن، بل تتوجه إلى موسكو لعقد اتفاقية حول الأمن بين الاتحاد الأوروبي وروسيا، وليس عن أوكرانيا فقط، بل بشأن الأمن بين الاتحاد الأوروبي وروسيا".



وتابع قائلا: "ومن الواضح أنها ستنص على أن أوكرانيا لا يمكن أن تكون عضوا في الناتو والاتحاد الأوروبي، ولكن قد يكون من الممكن، وهنغاريا قد تؤيد ذلك، إدراج الاتفاق على التعاون الاستراتيجي بين أوكرانيا والاتحاد الأوروبي".

وأشار أوربان إلى أن قبول أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي سيعني دخول الاتحاد في نزاع مع روسيا، ومن شأن ذلك أن يدمر الاتحاد اقتصاديا، فيما قد يكون الاتفاق على التعاون الاستراتيجي بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا "حل وسط" لن تعارضه هنغاريا.



يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان قد أعلن مؤخرا أن روسيا لم تعارض انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، لكنها تعارض انضمامها إلى حلف الناتو، معتبرا أن ذلك يمثل تهديدا على المصالح الأمنية الروسية.

RT