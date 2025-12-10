الأربعاء 2025-12-10 08:23 ص

ترامب يؤكّد أن الأسعار تنخفض "بشكل كبير" بفضله

الرئيس الأميركي دونالد ترامب
الرئيس الأميركي دونالد ترامب
الأربعاء، 10-12-2025 07:16 ص
الوكيل الإخباري-   أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أن الأسعار تنخفض "بشكل كبير" بفضله، رغم أن التضخم تسارع في الولايات المتحدة وفق ما أظهرت أحدث الإحصاءات المنشورة والتي تعود إلى شهر أيلول.اضافة اعلان


وخلال تجمع انتخابي في ولاية بنسلفانيا يهدف إلى الترويج لسياساته الاقتصادية، اتهم الرئيس الأميركي المعارضة الديمقراطية بالترويج لـ "خدعة" تفيد بأن كلفة المعيشة ما زالت مرتفعة.

وأضاف ساخرا أن "الديمقراطيين الذين يتحدثون عن كلفة المعيشة، كأنهم بوني وكلايد يتحدثان عن القانون والنظام".

صارفا نظره عن المسائل الاقتصادية، شن الملياردير الجمهوري البالغ 79 عاما هجوما عنيفا على خصومه السياسيين والصحافيين والمهاجرين، لا سيما الصوماليين الذين كانوا أكثر من استهدفهم في الفترة الأخيرة، ثم بدأ الحضور يصيح "أعيدوهم! أعيدوهم!".
 
 


gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

أخبار محلية الغذاء والدواء تضبط حقن غير مرخصة في عيادتين بعمان

الأمن العام يحذر من المنخفض الجوي المتوقع في اليومين القادمين

أخبار محلية الأمن يحذر من المنخفض الجوي المتوقع في اليومين القادمين

بدء تساقط الامطار في المملكة - تحذيرات

أخبار محلية بدء تساقط الامطار في المملكة

ادارة السير

أخبار محلية حادث سير على طريق نزول صافوط

تعبيرية

أسواق ومال انخفاض أسعار الذهب عالميا

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب يؤكّد أن الأسعار تنخفض "بشكل كبير" بفضله

الإعلامي محمد الوكيل

أخبار محلية البث المباشر لـ برنامج الوكيل

الرئيس الأوكراني المنتهية ولايته فلاديمير زيلينسكي

عربي ودولي زيلينسكي: الولايات المتحدة لا ترى أوكرانيا في الناتو



 






الأكثر مشاهدة