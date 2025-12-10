ترامب يؤكّد أن الأسعار تنخفض "بشكل كبير" بفضله

07:16 ص

الوكيل الإخباري- أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أن الأسعار تنخفض "بشكل كبير" بفضله، رغم أن التضخم تسارع في الولايات المتحدة وفق ما أظهرت أحدث الإحصاءات المنشورة والتي تعود إلى شهر أيلول. اضافة اعلان





وخلال تجمع انتخابي في ولاية بنسلفانيا يهدف إلى الترويج لسياساته الاقتصادية، اتهم الرئيس الأميركي المعارضة الديمقراطية بالترويج لـ "خدعة" تفيد بأن كلفة المعيشة ما زالت مرتفعة.



وأضاف ساخرا أن "الديمقراطيين الذين يتحدثون عن كلفة المعيشة، كأنهم بوني وكلايد يتحدثان عن القانون والنظام".



صارفا نظره عن المسائل الاقتصادية، شن الملياردير الجمهوري البالغ 79 عاما هجوما عنيفا على خصومه السياسيين والصحافيين والمهاجرين، لا سيما الصوماليين الذين كانوا أكثر من استهدفهم في الفترة الأخيرة، ثم بدأ الحضور يصيح "أعيدوهم! أعيدوهم!".

