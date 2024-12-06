 
الجمعة 2024-12-06 02:41 ص
 

أ ف ب: الدوحة تستأنف الوساطة بين حماس وإسرائيل

علم قطر
علم قطر
الجمعة، 06-12-2024 02:35 ص
الوكيل الإخباري-   أعلنت قطر الخميس أنها استأنفت دورها في جهود الوساطة للتوصل لوقف إطلاق نار في قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، وفقا لما نقلته وكالة فرانس بريس عن مصدر مطلع على الملف.اضافة اعلان


وانخرطت قطر بالإضافة إلى مصر والولايات المتحدة في مفاوضات استمرت لأشهر ولم تتكلل بالنجاح لتأمين التوصل لوقف إطلاق نار

وقال المصدر شرط عدم الكشف عن هويته، إنّ قطر "عادت الآن إلى الوساطة"، من دون أن يقدم تفاصيل عن تنظيم أي اجتماعات أخيرا مع مسؤولي الطرفين المتحاربين.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر، أكدت وزارة الخارجية القطرية، أن جهودها في الوساطة بين حماس وإسرائيل معلقة حاليا، موضحة بأنها أخطرت قبل 10 أيام الأطراف المعنية أثناء المحاولات الأخيرة للوصول إلى اتفاق.

وقالت الخارجية إن التقارير المتعلقة بمكتب حماس في الدوحة غير دقيقة، مؤكدة أن الهدف الأساسي من وجود المكتب في قطر هو أن تكون قناة اتصال بين الأطراف المعنية.

وأتاح التوصل إلى هدنة وحيدة في الحرب في غزة في تشرين الثاني/نوفمبر 2023، استمرت أسبوعا الإفراج عن محتجزين إسرائيليين في القطاع في مقابل أسرى فلسطينيين لدى إسرائيل.

ومنذ ذلك الحين، لم تحرز جولات متتالية من المفاوضات أي تقدم.
 
gnews

أحدث الأخبار

علم قطر

عربي ودولي أ ف ب: الدوحة تستأنف الوساطة بين حماس وإسرائيل

حماة

عربي ودولي المعارضة السورية تسيطر على قرية قرب حماة

ارشيفية

عربي ودولي ضربات جوية مكثفة على جسر الرستن بريف حمص

جانب من المحاضرة

أخبار محلية الكرك: محاضرة توعوية حول أهمية إعادة تدوير النفايات وفرزها

وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش

عربي ودولي الاعلام العبري: سموتريتش يعلن توسيع مستوطنات في الضفة الغربية على مساحة 24 ألف دونم

ارشيفية

أسواق ومال الأسهم الأوروبية تغلق على ارتفاع

علم روسيا

عربي ودولي روسيا ترفع الحظر عن تصدير البنزين

وزارة الأوقاف

أخبار محلية أوقاف الكورة تعقد امتحانها للائمة والواعظات



 




الأكثر مشاهدة