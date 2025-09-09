الثلاثاء 2025-09-09 12:38 ص
 

إخلاء مبنى ركاب بمطار هيثرو وفرق الطوارئ تستجيب لحادث

الوكيل الإخباري-   أعلنت الشركة المشغّلة لمطار هيثرو في لندن، الاثنين، إغلاق مبنى للركاب وإخلاءه مع استجابة فرق الطوارئ لـ"حادث" لم تحدد طبيعته.اضافة اعلان


وكتبت الشركة المشغلة للمطار الدولي الرئيسي في المملكة المتحدة "الرجاء عدم التوجه إلى مبنى الركاب رقم 4″، مشيرة إلى أن العاملين "يقدمون المساعدة للركاب في الموقع".

ويقع المطار وهو من الأكثر ازدحاما في العالم، في جنوب غرب لندن.

وقال جهاز الإطفاء في لندن إن عناصره يستجيبون لـ"حادث يتعلق بمواد يحتمل أن تكون خطرة"، وأفاد الجهاز بـ"نشر طواقم مختصة لإجراء عملية تقييم للموقع، وإخلاء جزء من المطار كإجراء احترازي مع استجابة عناصر الإطفاء".

وقالت الشبكة الوطنية للسكك الحديدية في المملكة المتحدة على منصة إكس إن قطاراتها "غير قادرة على التوقف" في مبنى الركاب نتيجة لذلك.

وأعلن مطار هيثرو أن "كل مباني الركاب الأخرى تعمل كالمعتاد".

الجزيرة
 
 
