الإثنين 2025-09-15 08:32 م
 

إسبانيا تلغي صفقة قاذفات صواريخ إسرائيلية بـ700 مليون يورو
 
الإثنين، 15-09-2025 08:14 م
الوكيل الإخباري-   ألغت إسبانيا، الإثنين، عقدًا بقيمة 700 مليون يورو لشراء قاذفات صواريخ إسرائيلية الصنع، حسبما نقلت وكالة «فرانس برس».اضافة اعلان


ووفق وثائق رسمية اطلعت عليها الوكالة، فإن الحكومة الإسبانية ألغت العقد الذي «تبلغ قيمته حوالي 700 مليون يورو (825 مليون دولار) لشراء قاذفات صواريخ ذات تصميم إسرائيلي».

وجاءت هذه الخطوة بعدما أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز الأسبوع الماضي أن حكومته ستصدر قانونًا يفرض حظرًا على شراء أو بيع معدات عسكرية مع إسرائيل، بسبب حربها على قطاع غزة.

وتشهد العلاقات بين إسرائيل وإسبانيا، التي اعترفت بدولة فلسطين في 2024، توترًا شديدًا منذ عدة أشهر.

ويوم الإثنين، دعا سانشيز إلى منع إسرائيل من المشاركة في الفعاليات الرياضية، وذلك بعد أن عطل نشطاء مؤيدون للفلسطينيين المرحلة الأخيرة من سباق «فويلتا» الإسباني للدراجات في العاصمة مدريد.

وذكر سانشيز: «حتى تنتهي تلك الهمجية، لا ينبغي مشاركة روسيا أو إسرائيل في أي منافسات دولية».

وأضاف: «ينبغي على المنظمات الرياضية أن تفكر فيما إذا كان أخلاقيًا أن تستمر إسرائيل في المشاركة في المنافسات الدولية. فلماذا طُردَت روسيا بعد عمليتها في أوكرانيا ولم يُطردْت إسرائيل بعد غزوها لغزة؟»

سكاي نيوز
 
 
