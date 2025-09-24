الأربعاء 2025-09-24 06:40 م
 

إصابة 4 أشخاص جراء سقوط مسيّرة في إيلات وتصاعد الدخان في منطقة سياحية

تعبيرية
تعبيرية
 
الأربعاء، 24-09-2025 06:00 م
الوكيل الإخباري-   أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، أن صفارات الإنذار دوّت في مدينة إيلات جنوبي إسرائيل، وذلك للاشتباه بتسلل طائرة مسيّرة.اضافة اعلان


وأضافت أن دوي انفجارات سُمِع في أرجاء المدينة، أعقبها تصاعد دخان في منطقة ساحلية سياحية، فيما أكدت تقارير أولية سقوط مسيّرة في المنطقة ذاتها.

وذكرت خدمة الإسعاف الإسرائيلية أن أربعة أشخاص أصيبوا جراء سقوط وانفجار المسيّرة، دون توضيح حالتهم الصحية.

ولم تُعلن السلطات الإسرائيلية بعد تفاصيل إضافية، فيما أكدت أن الجهات المختصة تعمل على التحقق من طبيعة الحادث وأسبابه.
 
 
