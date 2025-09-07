الأحد 2025-09-07 07:22 م
 

إصابتان بسقوط طائرة مسيّرة على مطار رامون
 
الأحد، 07-09-2025 05:16 م
الوكيل الإخباري-   أعلنت نجمة داوود الحمراء، الأحد، إصابة شخصين بعد سقوط طائرة مسيّرة على مطار رامون.اضافة اعلان


وأوضحت نجمة داوود، في بيان، أن رجلاً يبلغ من العمر 63 عاماً أُصيب بشظايا في أطرافه، كما أُصيبت امرأة تبلغ من العمر 52 عاماً بسبب سقوطها أثناء الهرب.

وأشارت نجمة داوود في بيان سابق إلى أن عدداً من الأشخاص أُصيبوا بالذعر.

وكانت سلطة المطارات الإسرائيلية أعلنت في وقت سابق الأحد أن طائرة مسيّرة أُطلقت من اليمن أصابت صالة الوصول في مطار رامون قرب مدينة إيلات المطلة على البحر الأحمر.

وأضافت أنه تم وقف عمليات الإقلاع والهبوط في المطار، ويجري العمل على استئناف العمليات بصورة طبيعية في أسرع وقت ممكن.

وفي وقت لاحق قالت سلطة المطارات الإسرائيلية إن مطار رامون استأنف عملياته بعد هجوم بمسيّرة من اليمن.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي الأحد أنه يحقق في سقوط طائرة مسيّرة أُطلقت من اليمن وسقطت في منطقة المطار.

وأضاف جيش الاحتلال أن الواقعة قيد المراجعة، دون تقديم تفاصيل عن تأثيرها. ولم يحدد ما إذا كانت الطائرة المسيّرة سقطت بعد اعتراضها ولا ما إذا كانت أصابت هدفها بشكل مباشر.
 
 
