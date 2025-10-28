إعادة انتخاب "الحسن وتارا" رئيسا لساحل العاج لولاية رابعة

الوكيل الإخباري- أُعيد انتخاب الرئيس الحسن وتارا رئيسا لجمهورية ساحل العاج لولاية رابعة، لحصوله على نسبة 89.77 بالمئة من الأصوات.

اضافة اعلان



وبحسب وكالة الأنباء الإيفوارية، أعلن رئيس اللجنة المستقلة للانتخابات فى كوت ديفوار، إبراهيم كوليبالى كويبيرت الليلة الماضية، النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية التي جرت الأحد الماضي، مؤكدا فوز الرئيس المنتهية ولايته الحسن واتارا في الجولة الأولى بنسبة 89.77 بالمئة من الأصوات.



وبحسب اللجنة، بلغ عدد الناخبين المسجلين 8 ملايين و558 ألفا و456 ناخبا، فيما شارك في التصويت 4 ملايين و292 ألفا و474 ناخبا، بنسبة إقبال بلغت 50.10 بالمئة.