إيران تنشر وثائق نووية إسرائيلية سرية وتعتبرها كنزا خطيرا

وجاء في بيان وزير الأمن الإيراني إسماعيل الخطيب: "هذا الوطن وشعبه ودينه وعقيدته لا يقفون فقط أمام العصابة الإجرامية الحاكمة في فلسطين المحتلة، بل أمام تيار صهيوني–أمريكي يمثل عدوا للعديد من الدول وللحق والعدالة والإنسانية".
وقال: "في خطأ حسابي للغرب، أُطلق العنان لقواه ضد إيران القوية، لكن هذه المرة، بفضل تماسك الشعب، والدفاع الشجاع والقوي للقوات المسلحة، وتضحيات المدافعين عن الوطن المليئة بالفخر، والقيادة الحكيمة والشجاعة للقيادة العليا، والحضور الفعال للحكومة الرابعة عشر، شهد العالم هزيمة وذلا للقوى الغربية واحتفل بذلك"، حسب البيان.
وتحتوي هذه الوثائق، حسب المصدر نفسه، على "المشاريع السابقة والحالية للتسليح لدى النظام الحاكم في الأراضي المحتلة، ومشاريع تحديث وإعادة إنتاج الأسلحة النووية القديمة، والمشاريع المشتركة مع الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية، بالإضافة إلى معلومات كاملة عن الهيكل الإداري والعاملين في مجال الأسلحة النووية".
كما تتضمن الوثائق "قوائم بأسماء الباحثين والعلماء والمدراء التنفيذيين للمشاريع العسكرية المضادة للإنسانية، بمن فيهم العلماء الأمريكيون والأوروبيون المرتبطون بهذه المشاريع، مع عناوين المنشآت والشركات وجميع شركائهم"، حسب بيان وزير الأمن الإيراني.
-
أخبار متعلقة
-
ماكرون يكشف عن تفاصيل خطة لإنهاء الحرب في القطاع
-
الشرع يروي مأساة سوريا أمام الأمم المتحدة ويؤكد فرص السلام في المنطقة
-
السيسي يوجه رسالة إلى ترامب بعد لقاء نيويورك حول القطاع
-
قتيل وجريحان بإطلاق نار في مركز لشرطة الهجرة في أميركا
-
شاهد اللحظات الأولى لسقوط مسيرة يمنية في "إيلات" تسببت بإصابة 20 بينهم حالات خطيرة
-
مصر .. عقوبة رادعة بحق طالب مزق قميص معلمه داخل المدرسة
-
إصابة 4 أشخاص جراء سقوط مسيّرة في إيلات وتصاعد الدخان في منطقة سياحية
-
الكرملين ردا على ترامب: الحرب في أوكرانيا تسير لصالح روسيا