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اتهام الرئيس البرازيلي السابق بمحاولة الانقلاب للبقاء في السلطة

أرشيفية
أرشيفية
الأربعاء، 19-02-2025 09:10 ص

الوكيل الإخباري- قدم المدعي العام في البرازيل لائحة اتهام ضد الرئيس السابق جايير بولسونارو بمحاولة تنفيذ انقلاب للبقاء في السلطة بعد خسارته في انتخابات 2022.

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وقال المدعي العام في البرازيل أمس الثلاثاء إن بولسونارو كان على علم بمخطط لقتل لولا دا سيلفا بالسم، وذلك كجزء من محاولة انقلابية للبقاء في السلطة.


واتهم المدعي العام باولو جونيت، بولسونارو و33 آخرين بالتورط في خطة للبقاء في الحكم رغم خسارته أمام الرئيس الحالي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.


وقال جونيت في تقريره: "قام أعضاء التنظيم الإجرامي داخل القصر الرئاسي بوضع خطة لمهاجمة المؤسسات، بهدف الإطاحة بالنظام الدستوري والنظام الديمقراطي، وأُطلق على هذه الخطة الاسم المشؤوم /الخنجر الأخضر والأصفر/. تم وضع الخطة وعرضها على الرئيس، ووافق عليها".


وكانت الشرطة الاتحادية قدمت في نوفمبر الماضي تقريرا من 884 صفحة للمدعي العام، يوضح تفاصيل المخطط، الذي تضمن نشر الشكوك حول نزاهة النظام الانتخابي، وإعداد مرسوم يمنح المؤامرة طابعا قانونيا، والضغط على كبار قادة الجيش لدعمه، فضلا عن التحريض على أعمال شغب في العاصمة.

 

RT

 
gnews

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