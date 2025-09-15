اجتماع طارئ لمجلس حقوق الإنسان بشأن الهجوم الإسرائيلي على الدوحة

12:11 م

الوكيل الإخباري- أعلن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الإثنين، أنه سيعقد جلسة نقاش طارئة، الثلاثاء، بشأن الغارة الجوية الإسرائيلية التي استهدفت قادة من حركة حماس في قطر.





وأضاف المجلس أن الجلسة ستتناول "العدوان العسكري الأخير الذي شنّته إسرائيل على دولة قطر في 9 أيلول 2025".