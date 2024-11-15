 
الجمعة 2024-11-15 06:59 م
 

الأمم المتحدة تحذر من عدم التعامل مع حوادث تسرب الميثان

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
الجمعة، 15-11-2024 04:34 م
الوكيل الإخباري-  حذر برنامج الأمم المتحدة للبيئة من أن نظاما متقدما لرصد حوادث تسرب الميثان الرئيسية في قطاع النفط والغاز أصدر 1200 تحذيرا للحكومات والشركات على مدار العامين الماضيين.اضافة اعلان


وقال برنامج الأمم المتحدة للبيئة: لكن لم يتم اتخاذ إجراءات حيال حوادث التسرب هذه سوى في 1% فقط من الحالات، فيما أشارت إينجر أندرسون المدير التنفيذي للبرنامج خلال مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (كوب 29) المنعقد في عاصمة أذربيجان باكو، إن هذه النسبة مخيبة للآمال.

وأضاف أن التسريبات التي تسمح بخروج الغاز الضار للغاية والمسبب للاحتباس الحراري يمكن في كثير من الأحيان وقفها من خلال إصلاحات بسيطة، موضحة في بيان "نحن نتحدث فعليا في بعض الحالات عن إحكام ربط بعض البراغي".

ويعتبر الميثان ثاني أكبر مسبب لظاهرة الاحترار العالمي بعد ثاني أكسيد الكربون، وهو أقوى في تأثيره بواقع ثمانين مرة من ثاني أكسيد الكربون على المدى القصير.

وأشار برنامج الأمم المتحدة للبيئة إلى أنه تم تحقيق بعض النجاح في مرات محدودة، موضحا أن الجزائر استجابت للتحذيرات بشأن تسريبات الميثان، وقامت بإجراء إصلاحات توازي تاثير سحب 500 ألف سيارة من الطرق.

من جهتها، قالت مفوضة الأمم المتحدة للطاقة كادري سيمسون، إن دول الاتحاد الأوروبي تهدف إلى الحد من انبعاثات الميثان بنسبة 30% بحلول عام 2030.

وذكر ستيفان فينزيل، من مكتب وزير البيئة الألماني روبرت هابيك، أن الميثان هو غاز مسبب للاحتباس الحراري وشرس للغاية، ولكن السيطرة عليه أسهل مقارنة بثاني أكسيد الكربون.

روسيا اليوم
 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

أخبار محلية الدفاع المدني ينقذ طفل سقط داخل حفرة في محافظة اربد

حواجز في الضفة الغربية تعيق حركة الفلسطينيين

فلسطين خارجية فلسطين: تقسيم الضفة مكانيا وزمانيا ضمُّ معلن وتقويض لحل الدولتين

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمستشار الألماني أولاف شولتس

عربي ودولي أول اتصال هاتفي بين المستشار الألماني والرئيس الروسي منذ سنتين

صاروخ "قادر 2"

عربي ودولي حزب الله يقصف وزارة الدفاع الإسرائيلية بصواريخ باليستية - فيديو

دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب يتجاوز فحوصات FBI لبعض مرشحيه في الإدارة الجديدة

مفاعل نووي إيراني

عربي ودولي تقرير: هجوم إسرائيل الأخير دمّر منشأة نووية إيرانية

البرلمان المصري

منوعات تحرك عاجل في البرلمان المصري بعد فيديو طبيبة النساء المثير للجدل

غارة إسرائيلية استهدفت منطقة المزة في دمشق

عربي ودولي هجوم إسرائيلي جديد على منطقة المزة في دمشق



 


الأكثر مشاهدة