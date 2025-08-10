الأحد 2025-08-10 07:58 م
 

الأمن المصري يواصل ملاحقة مؤثرين على تيك توك .. ما تهمتهم؟
 
الأحد، 10-08-2025 06:32 م
الوكيل الإخباري-   شنّت أجهزة الأمن المصرية حملة أمنية موسّعة أسفرت عن القبض على أربعة صنّاع محتوى جدد على منصة "تيك توك"، في إطار جهودها لضبط المحتوى الرقمي الذي يعتبر "مخالفاً للقيم المجتمعية".اضافة اعلان


وتمكّنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على صنّاع المحتوى: "نوجا تاتو"، و"فادي تاتو"، وإسلام عاطف، وشخص آخر متهم بالترويج لادعاءات باطلة حول تجارة الأعضاء البشرية.

وجاءت هذه الحملة استجابة لعشرات البلاغات المقدّمة من محامين ومواطنين مصريين، اتهموا فيها صنّاع المحتوى المعنيين بنشر محتوى "خادش للحياء" بهدف تحقيق أرباح مالية عبر زيادة المشاهدات.

ووفقاً لبيانات وزارة الداخلية المصرية، تم القبض على "نوجا تاتو" و"فادي تاتو" بتهمة نشر مقاطع فيديو تحتوي على "ألفاظ خادشة للحياء" و"تحريض على الفسق والفجور"، مما اعتبرته السلطات إساءة للقيم الأسرية المصرية.

كما أُلقي القبض على إسلام عاطف بعد تلقي بلاغات مماثلة ضده، حيث اتُّهم بالترويج لمحتوى ينتهك الآداب العامة.

وفي قضية منفصلة، تم توقيف شخص آخر بتهمة بثّ فيديو يزعم فيه تورّط فنانة وتيك توكر آخر في تجارة الأعضاء، وهي ادعاءات وصفتها السلطات بأنها "كاذبة" وتهدف إلى زيادة المشاهدات وتحقيق أرباح غير مشروعة.

تأتي هذه الحملة ضمن سلسلة من الإجراءات الأمنية التي بدأتها السلطات المصرية منذ عام 2020، والتي استهدفت بشكل رئيسي صانعات المحتوى من النساء، متهمةً إياهنّ بنشر محتوى "غير لائق"، خاصة على منصة "تيك توك".

وأكدت الجهات الأمنية أن التحقيقات جارية مع المتهمين، مع فحص الأجهزة الإلكترونية المصادَرة لتحديد طبيعة المحتوى المنشور ومصادر الأموال المرتبطة به، كما أشارت إلى أن الحملات الأمنية مستمرة لضبط المخالفين.

روسيا اليوم
 
 
