الثلاثاء 2025-09-09 02:17 ص
 

الإليزيه: ماكرون سيعين رئيس وزراء جديدا خلال الأيام المقبلة

إيمانويل ماكرون
إيمانويل ماكرون
 
الثلاثاء، 09-09-2025 12:56 ص
الوكيل الإخباري-   قال مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الاثنين، في أعقاب انهيار الحكومة ، إن ماكرون يستعد لتعيين رئيسًا جديدا للوزراء بسرعة.اضافة اعلان


وأفاد قصر الإليزيه بأن ماكرون سيلتقي برئيس الوزراء المنتهية ولايته فرانسوا بايرو ،يوم الثلاثاء، لقبول استقالة حكومته.

وأضاف البيان: "سيعين الرئيس رئيسًا جديدًا للوزراء في غضون  الأيام المقبلة"، مشيرًا إلى أن ماكرون قد أخذ نتيجة تصويت الثقة في الاعتبار.

 وكان بايرو قد ربط تصويت بالثقة في الجمعية الوطنية باقتراحاته لإجراءات التقشف لكنه فشل، حيث صوت 364 نائبًا ضده، بينما نال تأييد  194 صوتا فقط.

وكرئيس للدولة، يتولى ماكرون مسؤولية تعيين رئيس الوزراء.

سكاي نيوز
 
 
gnews

أحدث الأخبار

ل

طب وصحة طاهٍ شهير: "5 حصص يومية" من الخضروات والفواكه كذبة

إيمانويل ماكرون

عربي ودولي الإليزيه: ماكرون سيعين رئيس وزراء جديدا خلال الأيام المقبلة

ا

عربي ودولي كبير مستشاري ترامب: دول "بريكس" مثل مصاصي الدماء

ل

عربي ودولي سوريا.. غارات إسرائيلية على حمص واللاذقية

ل

عربي ودولي السودان.. وكالات الأمم المتحدة تبدأ استعادة نشاطها من الخرطوم

إخلاء مبنى ركاب بمطار هيثرو وفرق الطوارئ تستجيب لحادث

عربي ودولي إخلاء مبنى ركاب بمطار هيثرو وفرق الطوارئ تستجيب لحادث

هل يقلل الكافيين من جودة الدم المتبرع به وفعاليته العلاجية ؟

طب وصحة هل يقلل الكافيين من جودة الدم المتبرع به وفعاليته العلاجية ؟

ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية

أسواق ومال ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية



 
 





الأكثر مشاهدة