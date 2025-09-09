الإليزيه: ماكرون سيعين رئيس وزراء جديدا خلال الأيام المقبلة

وأفاد قصر الإليزيه بأن ماكرون سيلتقي برئيس الوزراء المنتهية ولايته فرانسوا بايرو ،يوم الثلاثاء، لقبول استقالة حكومته.
وأضاف البيان: "سيعين الرئيس رئيسًا جديدًا للوزراء في غضون الأيام المقبلة"، مشيرًا إلى أن ماكرون قد أخذ نتيجة تصويت الثقة في الاعتبار.
وكان بايرو قد ربط تصويت بالثقة في الجمعية الوطنية باقتراحاته لإجراءات التقشف لكنه فشل، حيث صوت 364 نائبًا ضده، بينما نال تأييد 194 صوتا فقط.
وكرئيس للدولة، يتولى ماكرون مسؤولية تعيين رئيس الوزراء.
سكاي نيوز
-
أخبار متعلقة
-
كبير مستشاري ترامب: دول "بريكس" مثل مصاصي الدماء
-
سوريا.. غارات إسرائيلية على حمص واللاذقية
-
السودان.. وكالات الأمم المتحدة تبدأ استعادة نشاطها من الخرطوم
-
إخلاء مبنى ركاب بمطار هيثرو وفرق الطوارئ تستجيب لحادث
-
عائلات الأسرى تناشد ترامب التدخل وتدعو نتنياهو لإرسال فريق تفاوض
-
سينمائيون عالميون يقاطعون مؤسسات إسرائيلية
-
الجزائر .. مقتل عريف أول خلال عملية بحث وتمشيط في تيبازة
-
اجتماع دولي حاسم بين إيران والوكالة الدولية في مصر