 
الثلاثاء 2024-10-15 01:23 م
 
 

الاحتلال يتفق على شدة وتوقيت الرد على الهجوم الإيراني

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت
الثلاثاء، 15-10-2024 12:27 م
الوكيل الإخباري-   توصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت، ووزراء آخرون، لم يتم تحديد أسمائهم، إلى اتفاق بشأن شدة وتوقيت الرد الإسرائيلي على الهجوم الصاروخي الإيراني الأخير على إسرائيل.اضافة اعلان


ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن “كان نيوز” أنه يتعين موافقة مجلس الوزراء الإسرائيلي على الخطة.

وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن  في بيان له مطلع الشهر الجاري أن استهداف “العمق الصهيوني جاء ردا على استشهاد رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية و أمين حزب الله حسن نصر الله، وعباس نيلفوروشان، نائب قائد عمليات الحرس الثوري الإيراني.

كما قال مصدر مطلع في القوات المسلحة الإيرانية لوكالة تسنيم الإيرانية للأنباء، يوم السادس من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، إن خطة الرد اللازم على أي تحرك محتمل لإسرائيل “جاهزة تماما”، وإذا تحركت إسرائيل فلن يكون هناك شك في تنفيذ الضربة المضادة الإيرانية.

وكالات
 
gnews

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