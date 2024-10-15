الاحتلال يتفق على شدة وتوقيت الرد على الهجوم الإيراني

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن “كان نيوز” أنه يتعين موافقة مجلس الوزراء الإسرائيلي على الخطة.
وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن في بيان له مطلع الشهر الجاري أن استهداف “العمق الصهيوني جاء ردا على استشهاد رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية و أمين حزب الله حسن نصر الله، وعباس نيلفوروشان، نائب قائد عمليات الحرس الثوري الإيراني.
كما قال مصدر مطلع في القوات المسلحة الإيرانية لوكالة تسنيم الإيرانية للأنباء، يوم السادس من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، إن خطة الرد اللازم على أي تحرك محتمل لإسرائيل “جاهزة تماما”، وإذا تحركت إسرائيل فلن يكون هناك شك في تنفيذ الضربة المضادة الإيرانية.
وكالات
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