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الاعلام العبري: رئيس الاستخبارات العسكرية مهدد بالإقالة

الجنرال شلومي بيندر
الجنرال شلومي بيندر
الخميس، 23-01-2025 01:26 ص
الوكيل الإخباري-   نقلت القناة الـ14 الإسرائيلية عن مسؤول أمني رفيع قوله إن "رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية (أمان) الجنرال شلومي بيندر سيقال إن تبين أن له دورا في إخفاق 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023".اضافة اعلان


وقبل ساعات من بدء عملية طوفان الأقصى فجر يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول  كان شلومي يسحب جنوده من منطقة غلاف غزة وينقلها إلى الضفة الغربية، مما يعني غياب أي معلومات لدى جيش الاحتلال عن هذه العملية الفلسطينية وعن استعدادات كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وفي 2 مايو/أيار 2024 تم تعيينه رئيسا لشعبة "أمان" خلفا لرئيسها المستقيل اللواء أهارون هاليفا، وهو ما أثار جدلا واسعا ودفع بوزير الأمن إيتمار بن غفير إلى المطالبة بإقالة وزير الدفاع يوآف غالانت الذي وافق على قرار التعيين.
 
gnews

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