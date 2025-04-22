الثلاثاء 2025-04-22 10:46 م
 

البريطاني مارتن رئيسا للتقييم الاستراتيجي لوكالة الأونروا

إيان مارتن
إيان مارتن
 
الثلاثاء، 22-04-2025 09:37 م

الوكيل الإخباري-   أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الثلاثاء، تعيين إيان مارتن من المملكة المتحدة رئيسا للتقييم الاستراتيجي لوكالة ا (الأونروا) في سياق مبادرته المعروفة باسم (الأمم المتحدة 80) التي تهدف إلى تحديث الأمم المتحدة وجعلها أكثر فعالية في مواجهة تحديات القرن الحالي.

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وجاء في بيان أممي، إن غوتيريش كلف مارتن بإجراء التقييم الاستراتيجي لمراجعة تأثير الأونروا وتنفيذ ولايتها في ظل القيود السياسية والمالية والأمنية الراهنة وغير ذلك من عوائق، والعواقب والمخاطر بالنسبة للاجئي فلسطين.


كما كُلف مارتن بتحديد خيارات العمل من قبل الدول الأعضاء و/أو الأمم المتحدة، والنظر في الولايات الأممية العامة الصادرة من الجمعية العامة ومجلس الأمن.

 
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