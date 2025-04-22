البريطاني مارتن رئيسا للتقييم الاستراتيجي لوكالة الأونروا

الوكيل الإخباري- أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الثلاثاء، تعيين إيان مارتن من المملكة المتحدة رئيسا للتقييم الاستراتيجي لوكالة ا (الأونروا) في سياق مبادرته المعروفة باسم (الأمم المتحدة 80) التي تهدف إلى تحديث الأمم المتحدة وجعلها أكثر فعالية في مواجهة تحديات القرن الحالي.

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وجاء في بيان أممي، إن غوتيريش كلف مارتن بإجراء التقييم الاستراتيجي لمراجعة تأثير الأونروا وتنفيذ ولايتها في ظل القيود السياسية والمالية والأمنية الراهنة وغير ذلك من عوائق، والعواقب والمخاطر بالنسبة للاجئي فلسطين.