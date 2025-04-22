البريطاني مارتن رئيسا للتقييم الاستراتيجي لوكالة الأونروا

وجاء في بيان أممي، إن غوتيريش كلف مارتن بإجراء التقييم الاستراتيجي لمراجعة تأثير الأونروا وتنفيذ ولايتها في ظل القيود السياسية والمالية والأمنية الراهنة وغير ذلك من عوائق، والعواقب والمخاطر بالنسبة للاجئي فلسطين.
كما كُلف مارتن بتحديد خيارات العمل من قبل الدول الأعضاء و/أو الأمم المتحدة، والنظر في الولايات الأممية العامة الصادرة من الجمعية العامة ومجلس الأمن.
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