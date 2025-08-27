الأربعاء 2025-08-27 10:16 م
 

البنتاغون: الصين أنتجت رؤوسا نووية خلال عامين بما يعادل ترسانة بريطانيا النووية

ل
أرشيفية
 
الأربعاء، 27-08-2025 09:41 م

الوكيل الإخباري- أعلن نائب رئيس أركان القوات الجوية الأمريكية للردع والتكامل النووي أندرو جيبارا أن الصين توسع ترسانتها النووية بسرعة وأنتجت رؤوسا نووية خلال عامين بما يعادل ترسانة بريطانيا النووية

وقال جيبارا في ندوة عبر الفيديو في معهد ميتشل لدراسات الفضاء في الولايات المتحدة: "لقد اتخذت الصين قرارا منذ سنوات عديدة بالانتقال من الردع الأدنى إلى الاختراق الاستراتيجي الذي نشهده اليوم".

اضافة اعلان


وأضاف: "خلال العامين اللذين قضيتهما في هذا العمل، أضاف الجانب الصيني إلى ترسانته النووية عددا من الأسلحة يُعادل تقريبا إجمالي قوة الردع النووي البريطانية. إنهم (الصين) يبنون ويتحركون بسرعة، وسيواصلون ذلك".


وأشار إلى أن روسيا والولايات المتحدة تُحدثان أيضا ترسانتيهما النوويتين.


وأكد تقرير صادر عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام أن جميع القوى النووية تقريبا واصلت في عام 2024 تحديث ترساناتها بكثافة، بإدخال أنظمة أكثر تطورا.

 

RT

 
 
gnews

أحدث الأخبار

ف

طب وصحة دواء جديد يحقق نتائج واعدة في خسارة الوزن والسيطرة على السكري

ليت

أسواق ومال تباطؤ وتيرة تراجع أرباح القطاع الصناعي في الصين

اجتماع تنسيقي لضباط ارتباط الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات

أخبار محلية اجتماع تنسيقي لضباط ارتباط الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات

مثول عدد من الأشخاص بينهم النائب اربيحات أمام مدعي عام عمان

شؤون برلمانية مثول عدد من الأشخاص بينهم النائب اربيحات أمام مدعي عام عمان

اب

فلسطين هيئة البث الإسرائيلية: "الكابينت" المصغر يجتمع الأحد لبحث إعلان السيادة على الضفة

الولايات المتحدة تمدد رخصة استيراد الماس الروسي

أسواق ومال الولايات المتحدة تمدد رخصة استيراد الماس الروسي

ل

عربي ودولي البنتاغون: الصين أنتجت رؤوسا نووية خلال عامين بما يعادل ترسانة بريطانيا النووية

لا

أخبار محلية كلية الدفاع الوطني تخرّج دورة القيادة والتخطيط الاستراتيجي لقيادات الخدمات الطبية الملكية



 
 





الأكثر مشاهدة