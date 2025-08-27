البنتاغون: الصين أنتجت رؤوسا نووية خلال عامين بما يعادل ترسانة بريطانيا النووية

الوكيل الإخباري- أعلن نائب رئيس أركان القوات الجوية الأمريكية للردع والتكامل النووي أندرو جيبارا أن الصين توسع ترسانتها النووية بسرعة وأنتجت رؤوسا نووية خلال عامين بما يعادل ترسانة بريطانيا النووية



وقال جيبارا في ندوة عبر الفيديو في معهد ميتشل لدراسات الفضاء في الولايات المتحدة: "لقد اتخذت الصين قرارا منذ سنوات عديدة بالانتقال من الردع الأدنى إلى الاختراق الاستراتيجي الذي نشهده اليوم".

وأضاف: "خلال العامين اللذين قضيتهما في هذا العمل، أضاف الجانب الصيني إلى ترسانته النووية عددا من الأسلحة يُعادل تقريبا إجمالي قوة الردع النووي البريطانية. إنهم (الصين) يبنون ويتحركون بسرعة، وسيواصلون ذلك".



وأشار إلى أن روسيا والولايات المتحدة تُحدثان أيضا ترسانتيهما النوويتين.



وأكد تقرير صادر عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام أن جميع القوى النووية تقريبا واصلت في عام 2024 تحديث ترساناتها بكثافة، بإدخال أنظمة أكثر تطورا.

RT