البيت الأبيض: مناقشات حساسة تجري بشأن خطة القطاع

البيت الأبيض: مناقشات حساسة تجري بشأن خطة غزة
الأربعاء، 01-10-2025 10:17 م
 
الأربعاء، 01-10-2025 10:17 م
الوكيل الإخباري-  قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت، الأربعاء، إن هناك "مناقشات حساسة" تجري حاليا بشأن مقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في قطاع غزة.


وأضافت ليفيت، في مؤتمر صحفي: "أستطيع أن أؤكد لكم أن هناك مناقشات حساسة للغاية تجري، لكنني لا أريد التسرع في إصدار أي بيان من هنا. سأترك الأمر للمبعوث الخاص (ستيف) ويتكوف وللرئيس الأميركي للتعامل معه".

وكان ترامب، قد نشر الاثنين 29 أيلول 2025، خطة من 20 بندا لإنهاء الحرب في غزة، ما زالت تتطلب موافقة الأطراف المعنيين، وتنص خصوصا على ترؤسه لجنة تشرف على المرحلة الانتقالية في القطاع.

توالت ردود الفعل الدولية على خطة ترامب بشأن إنهاء الحرب على غزة، التي ما زالت تتطلب موافقة الأطراف المعنيين وتنص خصوصا على ترؤسه لجنة تشرف على المرحلة الانتقالية في القطاع.

وذكر مصدر قريب من حماس أن الحركة تسعى لتعديل بعض بنود خطة الرئيس الأميركي للسلام في قطاع غزة، وبينها بند نزع السلاح ومغادرة مقاتليها القطاع.
 
 
