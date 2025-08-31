الوكيل الإخباري- أعلن حاكم جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين اليوم الأحد، أن القوات المسلحة الروسية تمكنت من تحرير كامل أراضي جنوب الجمهورية.

وقال بوشيلين في رسالة مصورة نُشرت عبر قناته على "تلغرام": "كانت هناك بلدة واحدة أخيرة متبقية، والآن أصبح كل شيء مكتملا. على أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية، جميع مدننا، جميع مناطقنا محررة، فيما يتعلق بجنوب الجمهورية. هذا أمر مهم حقا، لذلك كلمات شكر خاصة لجميع المقاتلين، لجميع أفراد مجموعة قوات 'فوستوك' (الشرق)".



وأضاف حاكم جمهورية دونيتسك الشعبية أن أفراد مجموعة قوات "فوستوك" (الشرق) يتقدمون في أراضي مقاطعة دنيبروبتروفسك. مشددا على أنهم "يحسنون مواقعهم بالفعل في أراضي مقاطعة دنيبروبتروفسك، مما يخلق الظروف اللازمة لأمن بلداتنا".



وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت تحرير كاميشيفاخا يوم السبت. وبحسب رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف، فقد كانت هذه آخر بلدة كان على مجموعة "فوستوك" (الشرق) السيطرة عليها في جمهورية دونيتسك الشعبية.