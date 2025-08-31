الأحد 2025-08-31 10:43 م
 

الجيش الروسي يحرر كامل أراضي جنوب جمهورية دونيتسك الشعبية

ل
أرشيفية
 
الأحد، 31-08-2025 09:20 م

الوكيل الإخباري- أعلن حاكم جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين اليوم الأحد، أن القوات المسلحة الروسية تمكنت من تحرير كامل أراضي جنوب الجمهورية.

اضافة اعلان


وقال بوشيلين في رسالة مصورة نُشرت عبر قناته على "تلغرام": "كانت هناك بلدة واحدة أخيرة متبقية، والآن أصبح كل شيء مكتملا. على أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية، جميع مدننا، جميع مناطقنا محررة، فيما يتعلق بجنوب الجمهورية. هذا أمر مهم حقا، لذلك كلمات شكر خاصة لجميع المقاتلين، لجميع أفراد مجموعة قوات 'فوستوك' (الشرق)".


وأضاف حاكم جمهورية دونيتسك الشعبية أن أفراد مجموعة قوات "فوستوك" (الشرق) يتقدمون في أراضي مقاطعة دنيبروبتروفسك. مشددا على أنهم "يحسنون مواقعهم بالفعل في أراضي مقاطعة دنيبروبتروفسك، مما يخلق الظروف اللازمة لأمن بلداتنا".


وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت تحرير كاميشيفاخا يوم السبت. وبحسب رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف، فقد كانت هذه آخر بلدة كان على مجموعة "فوستوك" (الشرق) السيطرة عليها في جمهورية دونيتسك الشعبية.


RT

 
 
gnews

أحدث الأخبار

عبور قافلة مساعدات جديده مكونه من 26 شاحنة إلى غزة

أخبار محلية عبور قافلة مساعدات جديدة مكونة من 26 شاحنة إلى غزة

ل

عربي ودولي كشف تفاصيل التأشيرة الخليجية الموحدة وموعد تطبيقها

وثيقة سرية داخلية تقر بفشل عملية "عربات جدعون"

فلسطين وثيقة سرية داخلية تقر بفشل عملية "عربات جدعون"

نتنياهو: نفذنا عملية عسكرية قبل أيام في سوريا

عربي ودولي نتنياهو: نفذنا عملية عسكرية قبل أيام في سوريا

ا

فلسطين القمة الدولية للقيادات الدينية تدين حرب الإبادة والتجويع في غزة

80 شهيدا في غزة منذ فجر الأحد 31 منهم من طالبي المساعدات

فلسطين 80 شهيدا في غزة منذ فجر الأحد 31 منهم من طالبي المساعدات

ا

عربي ودولي ميرتس: الصراع في أوكرانيا قد يستمر لفترة طويلة

إسرائيل تعد خططا لاحتجاز غريتا تونبرغ ورفاقها .. تفاصيل

عربي ودولي إسرائيل تعد خططا لاحتجاز غريتا تونبرغ ورفاقها .. تفاصيل



 
 





الأكثر مشاهدة