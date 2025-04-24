الحكم بسجن عسكري أمريكي لمدة 7 سنوات لبيعه بيانات عسكرية لدولة أجنبية

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة العدل الأمريكية أن محكمة أمريكية حكمت على محلل عسكري سابق بالسجن 7 سنوات، لبيعه معلومات سرية لشخص يُشتبه في ارتباطه بـ"الحكومة الصينية".

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وقالت وزارة العدل الأمريكية في بيان إن "محللًا استخباراتيًا سابقًا في الجيش الأمريكي أُدين ببيع معلومات عسكرية سرية لشخص مرتبط بالحكومة الصينية".



وأضافت: "المتهم، على الرغم من إدراكه الكامل للتداعيات الخطيرة على الأمن القومي، استخدم منصبه الرسمي وقدرته على الوصول إلى قواعد البيانات المحظورة، بما في ذلك شبكات الكمبيوتر الحكومية الأمريكية المغلقة، لتنزيل وتسليم ما لا يقل عن 92 وثيقة عسكرية أمريكية سرية".



وتقاضى الأمريكي مبلغ 42 ألف دولار مقابل "خدماته".



وبدوره، أكد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، كاش باتيل، أن الصين تحاول جاهدة "سرقة" المعلومات حول الدفاع الوطني الأمريكي، وأن العسكريين هم "الهدف الرئيسي".



ويدور الحديث حول كوربين شولتز، البالغ من العمر 25 عامًا، من تكساس. وقالت وزارة العدل الأمريكية إن شخصًا تظاهر بأنه عميل لشركة استشارية طلب من شولتز إجراء تحليل مفصل للإمكانات والتخطيط العسكري الأمريكي، خاصة فيما يتعلق بتايوان والصراع الروسي الأوكراني.





RT