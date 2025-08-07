الجمعة 2025-08-08 12:26 ص
 

الحكومة اللبنانية توافق على مقترح أمريكي لنزع سلاح "حزب الله"

ل
أرشيفية
 
الخميس، 07-08-2025 09:11 م

الوكيل الإخباري- صرح وزير الإعلام اللبناني بول مرقص بأن مجلس الوزراء اللبناني وافق على بنود الاتفاقية التي اقترحتها الولايات المتحدة لنزع سلاح "حزب الله".

وقال مرقص للصحفيين: "مجلس الوزراء أقر البنود الواردة في اقتراح الجانب الأمريكي".

وبحسب الوزير، فإن البنود الرئيسية للاتفاقية المقترحة من الولايات المتحدة تشمل التصفية التدريجية للوجود المسلح، بما في ذلك "حزب الله"، ودعم الجيش اللبناني ونشره في جنوب البلاد.

اضافة اعلان


وعلق مرقص على انسحاب وزراء حزب الله وحركة أمل من جلسة مجلس الوزراء قائلا: "خروج الوزراء الـ 5 من الجلسة لا يعني استقالتهم من الحكومة، وهذا لا يمس بمسألة الميثاقية".


وشدد على أن "رئيس الجمهورية جوزيف عون كشف عن تلقيه اتصالات دولية حول انطلاق جهود لإنقاذ الاقتصاد اللبناني"، مؤكدا أنه "تكاد لا تعقد جلسة للحكومة إلا وتتطرق لاعتداءات إسرائيل وإعادة الإعمار".

 

RT

 
 
gnews

أحدث الأخبار

ل

عربي ودولي ترامب: بوتين وزيلينسكي يريدان لقائي وسأفعل ما بوسعي لإنهاء النزاع

ل

أخبار محلية "لا لإطلاق العيارات النارية" مبادرة مجتمعية في الكرك

بوتين: الطريق أمام عقد لقاء مع زيلينسكي ما زال طويلاً

عربي ودولي بوتين: الطريق أمام عقد لقاء مع زيلينسكي ما زال طويلاً

واشنطن تخطط لاحتجاز المهاجرين في السجن الرهيب "ألكاتراز الجنوب"

عربي ودولي واشنطن تخطط لاحتجاز المهاجرين في السجن الرهيب "ألكاتراز الجنوب"

ألمانيا تطلق مجلسًا وطنيًا للأمن لمواجهة تحديات المستقبل

عربي ودولي ألمانيا تؤسس مجلسًا وطنيًا للأمن لمواجهة "التهديدات المستقبلية"

الهند توقف مؤقتًا شراء النفط الروسي بعد قرار ترامب المفاجئ

أسواق ومال الهند توقف مؤقتًا شراء النفط الروسي بعد قرار ترامب المفاجئ

ل

أخبار محلية قانونيون: قانون كاتب العدل الجديد نقلة نوعية في مجال تقديم الخدمات وتحقيق العدالة

فيدان يلتقي الشرع ويناقشان دعم سوريا و"خطوات إسرائيل"

عربي ودولي فيدان يلتقي الشرع ويناقشان دعم سوريا و"خطوات إسرائيل"



 
 





الأكثر مشاهدة