الدفاع الأمريكية تعلن توقيع عقود مع شركات الذكاء الاصطناعي

الوكيل الإخباري- أعلن مكتب كبير مسؤولي التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي أن وزارة الدفاع الأمريكية وقعت عقودا مع أربع من أكبر شركات الذكاء الاصطناعي لتسريع اعتماد التقنيات الجديدة.



وقال كبير مسؤولي التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي دوغ ماتي: "يحدث اعتماد الذكاء الاصطناعي تغييرا جذريا في قدرة وزارة الدفاع على دعم الأفراد والحفاظ على التفوق الاستراتيجي".



وأضاف: "سيسرع دمج الحلول المتاحة تجاريا في بنية قدرات موحدة تطبيق الذكاء الاصطناعي المتقدم في سياق مهام العمليات المشتركة الرئيسية، وكذلك في مجالات الاستخبارات وإدارة العمليات التجارية وأنظمة معلومات الدفاع".

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وأوضح أن "العقود المبرمة مع شركات أنثروبيك وغوغل وأوبن أيه آي وإكس إيه آي، التي يبلغ الحد الأقصى لتمويل كل منها 200 مليون دولار، ستعزز خبرة الوزارة وقدراتها في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، بالإضافة إلى تعزيز قدرة الشركات على فهم تحديات الأمن القومي الرئيسية وحلها".



وفي وقت سابق، أعلنت شركة "إكس إيه آي"، المملوكة للملياردير إيلون ماسك، أنها ستتيح العديد من منتجاتها للاستخدام من قبل الحكومة الأمريكية.



في 22 يناير، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن إنشاء شركة أمريكية تدعى "ستارغيت"، والتي ستستثمر ما لا يقل عن 500 مليار دولار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.